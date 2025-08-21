Какой праздник отмечают 21 августа в Украине: церковный календарь

21 августа сочетает духовные традиции, память об исторических событиях и интересные современные инициативы. В церковном календаре день связан с почитанием апостола Фаддея и святой мученицы Вассы, а в международном – с памятью о жертвах терроризма.

Видео дня

Также сегодня отмечают День поэта, День самопомощи в интернете, Всемирный день "Аватара". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 августа

Церковные праздники

Апостол Фаддей был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа, который после вознесения отправился проповедовать христианство в разные страны. Больше всего он известен своей миссионерской деятельностью в Армении, Сирии и Месопотамии. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления и обращения людей к вере. Фаддей погиб мученической смертью, оставшись верным Христу. В украинской традиции считается покровителем тех, кто находится в безысходности, помогает обрести духовные силы в сложных обстоятельствах.

Святая Васса жила в Македонии во времена правления императора Максимиана. Будучи христианкой, она отказалась приносить жертвы языческим богам даже под угрозой смерти. Вместе с тремя сыновьями она выдержала пытки и была казнена, но сохранила веру до конца.

Международный день памяти и чествования жертв терроризма

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Цель – поддержать жертв терактов и их семьи, а также напомнить миру о необходимости борьбы с любыми проявлениями насилия, экстремизма и радикализма. Во многих странах в этот день проводят мемориальные мероприятия, зажигают свечи и устраивают минуту молчания.

День поэта

Неофициальный праздник для всех, кто создает поэзию. Его отмечают как профессиональные литераторы, так и любители, для которых поэтическое слово – способ выразить эмоции, философские размышления или переживания. Часто в этот день проводят поэтические чтения, литературные вечера и творческие встречи.

День самопомощи в интернете

Символическая дата, призванная напомнить, что в онлайновых сообществах можно не только развлекаться, но и получить важную поддержку и советы. Речь идет о развитии культуры взаимопомощи, обмена знаниями и ресурсами.

Всемирный день "Аватара"

Неофициальный праздник, который отмечают поклонники культового фильма Джеймса Кэмерона. Фанаты устраивают тематические просмотры, обсуждают символику ленты и влияние ее экологического и гуманистического послания на мировую аудиторию.

Именины и дни ангела

Именины 21 августа празднуют:

По новому стилю: Александр, Павел, Марфа;

По старому стилю: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

Исторические события 21 августа

1911 – из парижского Лувра похитили картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"). Полотно было найдено лишь через два года в Королевстве Италия.

1981 – ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле, что стало важным шагом в формировании экологической повестки дня.

1986 – СССР официально объявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС была вызвана халатностью персонала.

1996 – в Украине учреждена награда Президента – орден "За мужество". Отличием награждают за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

2013 – войска Башара Асада применили химическое оружие против оппозиции в Сирии: по жилым кварталам пригорода Дамаска был нанесен ракетный удар с использованием зарина. Погибло, по разным данным, от 350 до 1700 человек.

Кто родился 21 августа

1754 – Уильям Мердок, шотландский механик, изобретатель, первым применил газ для освещения.

1909 – Николай Боголюбов, украинский математик, механик и физик-теоретик.

1917 – Леонид Гурвич, американский экономист, Нобелевский лауреат 2007 года.

1953 – Дмитрий Кремень, украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии.

1984 – Ализе Жакоте, французская певица.

В этот день умерли:

1943 – Генрик Понтоппидан, датский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1947 – Этторе Бугатти, итальянский автомобильный конструктор, дизайнер, основатель французской компании "Bugatti".

2005 – Роберт Муг, американский изобретатель, новатор в области электронных музыкальных инструментов.

Также OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Воздвижение в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.