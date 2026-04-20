Какой праздник отмечают 20 апреля в Украине

20 апреля объединяет духовные традиции, важные международные инициативы и события, оставившие след в истории Украины и мира. В этот день верующие чтят преподобного Феодора Трихины и вспоминают умерших во время Проводов, а календарь напоминает о силе волонтерства, значении языков и новых культурных явлениях.

Также дата связана с научными открытиями, политическими решениями и знаковыми моментами прошлых веков. Поэтому 20 апреля – это больше, чем обычный день в календаре, ведь он объединяет память, благодарность и важные уроки истории.

Праздники в Украине и мире

День китайского языка

День благодарности волонтерам

Международный день Cli-Fi

Церковный праздник 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, православные верующие чтят память преподобного Феодора Трихины, который прославился своим строгим аскетизмом и даром исцеления. Также в этот день традиционно отмечают Проводы – время особого поминовения умерших родственников, когда семьи посещают кладбища, чтобы молитвой и добрым словом почтить память близких.

События этого дня

1653 — Оливер Кромвель разогнал оппозицию в английском парламенте.1770 — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия).

1841 — опубликован первый детективный рассказ Эдгара По "Убийства на улице Морг").

1865 — впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1902 — супруги Кюри впервые получили чистый радий.

1918 — Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР освободила от большевиков город Славянск в Донецкой области.

1938 — в УССР принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах.

1940 — в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1949 — открылся I Всемирный конгресс сторонников мира.

1959 — в СССР началась эксплуатация нового пассажирского самолета Ил-18.

1986 — пианист Владимир Горовиц впервые за 61 год приехал в СССР.

1989 — власти Китая приказали студентам очистить площадь Тяньаньмэнь в Пекине.

1999 — произошла бойня в школе Колумбайн, штат Колорадо.

2000 — в Броварах в жилой дом попала тактическая ракета, погибли три человека, пятеро были ранены.

Именинники 20 апреля

Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Федор.

