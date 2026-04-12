Радоница или Гробки: когда в 2026 году

Светлое Воскресение Христово открывает период особого почитания тех, кто отошел в вечность, завершаясь Радоницей. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, призывая верующих не скорбеть, а разделять радость воскресения со своими умершими родственниками.

В 2026 году даты поминовения различаются в зависимости от конфессиональной принадлежности, однако суть остается неизменной для всех регионов Украины. Традиция посещения кладбищ сопровождается особыми правилами этикета и религиозными предписаниями, которые помогают сохранить духовную атмосферу дня.

Когда Проводы 2026

Радоница традиционно отмечается на девятый день после Пасхи, обычно во вторник. Поскольку в 2026 году христиане западного обряда праздновали Пасху 5 апреля, их Радоница приходится на 7 апреля. Для православных и греко-католиков, которые празднуют Воскресение 12 апреля, поминальный день придется на вторник, 14 апреля.

Впрочем, во многих регионах Украины массовые посещения кладбищ начинаются уже с воскресенья или понедельника (Проводы).

Что такое Радоница

Название происходит от слова "радость", что подчеркивает праздничный, а не траурный характер события – веру в то, что усопшие перешли в вечную жизнь. В Украине этот праздник имеет много региональных названий:

"Гробки", "Могилки", "Проводы" — наиболее распространенные названия в центральных и западных областях.

Радоница — название, закрепившееся преимущественно на Полесье и в церковном лексиконе.

Поминальный понедельник – характерно для южных регионов, где на кладбище принято ходить на восьмой день после Пасхи.

Традиции Радоницы

Традиция поминовения предков весной возникла задолго до введения христианства на Киевской Руси. Культ предков был центральным элементом мировоззрения наших предков-язычников, которые верили, что души покойников благословляют свой род на хороший урожай и благополучие. С приходом новой веры этот обычай гармонично вплелся в пасхальный календарь, трансформировавшись в провозглашение вести о воскресении Христа тем, кто уже находится в потустороннем мире.

Что нельзя делать на Проводы

Церковь призывает избегать суеверий и действий, превращающих день памяти в светское гуляние. Основные ограничения включают:

Алкоголь и табак: категорически нельзя пить спиртное на кладбище, выливать его на могилу или курить на территории кладбища или оставлять там сигареты.

Застолья на кладбище: обустройство больших застолий возле могил не одобряется – еду лучше раздать детям или нуждающимся в качестве милостыни.

Отсутствие молитвы: посещение могил не имеет смысла без предварительной молитвы в храме.

Негативные воспоминания о покойниках: не стоит вспоминать плохое о покойных; если нет добрых слов – лучше соблюдать тишину.

Тяжелый труд: хотя прямого религиозного запрета нет, домашние дела и физическую работу рекомендуется отложить ради духовного покоя.

