Какой праздник отмечают 2 марта: все об этом дне

2 марта объединяет церковную память, международные инициативы и знаковые исторические события. В этот день верующие чтят святого священномученика Теодота, а мир обращает внимание на важные социальные темы.

2 марта отмечают Всемирный день тенниса, Международный день спасения кошек, Всемирный день психического здоровья подростков. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 марта

Церковный праздник 2 марта

2 марта почитают святого священномученика Феодота, епископа Киренейского. Он жил в III–IV веках и пострадал за христианскую веру во время гонений. По преданию, епископ Феодот мужественно выдержал пытки и не отрекся от христианства. Его память почитают как пример стойкости и духовной преданности.

Всемирный день тенниса

Праздник популяризирует теннис как доступный и полезный вид спорта, который развивает выносливость, координацию и стратегическое мышление.

Международный день спасения кошек

День посвящен защите бездомных кошек, ответственному отношению к животным и поддержке приютов.

Всемирный день психического здоровья подростков

Инициатива призвана привлечь внимание к психологическому благополучию молодежи, профилактике депрессий и поддержке подростков в сложных жизненных ситуациях.

Знаменательные исторические события 2 марта

1918 – в УНР принят первый закон о гражданстве Украины.

1923 – в США вышел первый номер журнала Time.

1933 – в Нью-Йорке (США) состоялась премьера фильма "Кинг Конг".

1943 – массовое убийство 6700 мирных жителей села Корюковка в Украине, совершенное немецкими нацистами во время Второй мировой войны.

1959 – в СССР созданы добровольные народные дружины.

1993 – основана Академия медицинских наук Украины.

2024 – ВС РФ атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего 12 человек погибли и 20 были ранены.

Кто родился 2 марта

1760 – Камиль Демулен, французский журналист, активный участник Великой французской революции.

1859 – Шолом-Алейхем, еврейский писатель.

1900 – Томас Вулф, американский писатель

1904 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество").

1931 – Михаил Горбачев, российский политический и общественный деятель, первый и последний президент СССР (1990–1991), лауреат Нобелевской премии мира.

1942 – Джон Ирвинг, американский писатель.

1962 – Джон Бон Джови, американский рок-певец, композитор.

1968 – Дэниел Крейг, английский киноактер, исполнитель роли Джеймса Бонда в фильмах "Казино "Рояль" и "Квант милосердия".

Именины 2 марта

Новый стиль: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

Старый стиль: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария.

В этот день поздравляют всех именинников, желая здоровья, мира и духовной силы.

