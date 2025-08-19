Какой праздник отмечают 19 августа в Украине: церковный календарь

19 августа в Украине отмечают сразу несколько важных и интересных праздников – от религиозных и профессиональных до международных. Этот день сочетает духовные традиции, профессиональные праздники и глобальные инициативы, привлекая внимание к различным сферам жизни. Православные верующие чтят память мученика Андрея Стратилата.

В мире отмечают Всемирный день фотографии, Международный день орангутанов, Всемирный день гуманитарной помощи. С профессиональным праздником стоит поздравить и пасечников. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 августа

Церковный календарь

Православная церковь в этот день чтит память святого мученика Андрея Стратилата и 2593 воинов, пострадавших за веру в IV веке. Андрей был военачальником (стратилатом) в Римской империи, принял христианство и открыто исповедовал его, за что и претерпел мученическую смерть. Этот праздник напоминает о мужестве, верности убеждениям и готовности отстаивать правду даже перед лицом опасности.

День пасечника в Украине

19 августа в Украине также отмечают День пасечника – профессиональный праздник пчеловодов, установленный в 1997 году. Этот день чествует труд людей, которые занимаются разведением пчел и производством меда и других продуктов пчеловодства. Символично, что праздник совпадает с временем сбора меда.

Всемирный день фотографии

Ежегодно 19 августа в мире празднуют Всемирный день фотографии. Дата выбрана в честь объявления в 1839 году французским правительством изобретения дагеротипа – первой в мире практической технологии фотографии. Это праздник для профессионалов и любителей, которые останавливают мгновение в кадре и сохраняют истории в фотографиях.

Международный день орангутанов

Еще одна важная экодата – Международный день орангутанов. Он призван привлечь внимание к проблемам сохранения этих редких приматов, которые находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки тропических лесов, браконьерства и изменения климата. Экологи и природоохранные организации в этот день проводят информационные кампании и акции в поддержку сохранения среды обитания орангутанов.

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)

19 августа – это также Всемирный день гуманитарной помощи, введенный ООН в память о погибших в результате нападения на штаб-квартиру ООН в Багдаде в 2003 году. Это день чествования людей, которые спасают жизни и помогают пострадавшим в зонах конфликтов, природных катастроф и гуманитарных кризисов.

Исторические события 19 августа

1839 – правительство Королевства Франция провозгласило дареготипию "подарком миру", благодаря чему фотография смогла стать общедоступной технологией.

1914 – создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинскую боевую управу.

1943 – Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы.

1960 – осуществлен первый орбитальный полет живых существ с возвращением на Землю.

1991 – Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета УССР, в 16:00 час. в выступлении по украинскому телевидению призвал украинских граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что чрезвычайное положение Украинской ССР не касается. Затем заявил о выходе из рядов КПСС.

2017 – открылись 29-е Игры Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (Малайзия).

2023 – ВС РФ нанесли ракетный удар по Чернигову, в результате которого 7 человек погибли и 156 были ранены.

Кто родился 19 августа

232 – Марк Анний Флориан, римский император.

1871 – Орвелл Райт, один из братьев Райтов, соизобретатель аэроплана.

1883 – Габриэль (Коко) Шанель, французский модельер, основательница модного "Дома Шанель" в Париже.

1924 – Уиллард Бойл, американский физик канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике за 2009 "за разработку оптических полупроводниковых сенсоров".

1930 – Фрэнк Маккурт, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.

1996 – Виталий Скакун, украинский военный. Герой Украины.

В этот день умерли:

14 – Октавиан Август, римский император.

1580 – Андреа Палладио, основатель архитектуры классицизма и, вероятно, самый влиятельный архитектор в истории западной цивилизации.

1662 – Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ.

1819 – Джеймс Ватт, шотландский математик и инженер.

2020 – Борис Патон, украинский ученый, президент АН Украины, Герой Украины.

