Какой праздник отмечают 17 ноября в Украине: церковный календарь

17 ноября — день, когда духовное и светское переплетаются в одном календаре. Украинцы чтят память святителя Григория Чудотворца — одного из самых почитаемых деятелей ранней Церкви, известного своим даром исцеления и мудростью.

В то же время этот день имеет и мировое значение: он посвящен студенчеству, борьбе с раком шейки матки и поддержке преждевременно рожденных детей.

В разные годы именно 17 ноября происходили события, изменившие ход истории — от открытия Суэцкого канала до студенческих протестов в Праге, которые стали символом свободы и достоинства.

Это дата, напоминающая: сила духа проявляется не только в великих битвах, но и в стремлении к знаниям, милосердии и самоотверженности. Поэтому 17 ноября — это не просто еще один день в календаре, а повод задуматься о ценности человеческой жизни, веры и образования.

Какой праздник 17 ноября

День действий против рака шейки матки (Cervical Cancer Elimination Day of Action)

Международный день студента

День студента в Украине

Всемирный день преждевременно рожденного ребенка

Церковный праздник 17 ноября

Сегодня верующие чтят память Святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Этот великий святой, живший в III веке, был учеником знаменитого богослова Оригена и прославился как один из самых выдающихся деятелей ранней Церкви.

После своей хиротонии на епископа Неокесарии (Понт) он своей праведностью и необычайным даром чудотворения обратил в христианство почти все население города, где на момент его прихода было всего 17 верующих. Святитель Григорий сыграл ключевую роль в борьбе с ересями, особенно с савелианством, и оставил заметное богословское наследие. Его память почитается как пример сочетания глубокой учености, пастырской мудрости и большой духовной силы.

События 17 ноября

1663 — заключены т. н. "Батуринские статьи" между гетманом И. Брюховецким и московским правительством что несколько ограничивали гетманскую власть в Украине в пользу московского царя.

1804 — Основан университет в Харькове.

1869 — в Египте официально открылся Суэцкий канал.

1913 — Панамским каналом проходит первое судно.

1921 — закончился поражением Второй Зимний поход Армии УНР.

1939 — тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря. В память об этом событии Украина, согласно Указу Президента (№ 659/99, от 16 июня 1999), вместе с мировым сообществом отмечает День студента.

1948 — введен в эксплуатацию газопровод Дашава — Киев, диаметром 500 мм и длиной 509 км. Официальный день основания "Киевтрансгаза".

1959 — Южноафриканская компания "Де Бирс", Йоханнесбург, начинает изготовление искусственных бриллиантов.

1964 — Великобритания заявляет о своем намерении запретить экспорт оружия в Южную Африку.

1966 — в ночь с 16 на 17 ноября 1966 г. зарегистрирован крупнейший метеорный дождь: метеоры потока Леонидов (появляются регулярно через каждые 33,25 года) были видны на небе между восточной частью СССР и западной частью Северной Америки.

1967 — "The Beatles" заканчивают работу в студии над альбомом "Magical Mystery Tour".

1968 — Переговоры в Солсбери между представителями Великобритании и Родезии заходят в тупик.

1969 — В Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.

1970 — После мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции "Луна-17" в путешествие по спутнику Земли отправляется "Луноход-1".

1971 — Военный переворот в Северной Ирландии.

1989 — Полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 г. С этого фактически началась "бархатная революция", свергнувшая коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.

1989 — Беназир Бхутто избрали премьер-министром Пакистана.

1994 — Верховная Рада Украины отменила Декларацию о суверенитете Крыма .

. 2000 — Украина никогда не будет ядерной державой, заявил экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета им.

Именинники 17 ноября

Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

