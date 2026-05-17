Какой праздник отмечают 17 мая в Украине: все об этом дне

17 мая объединяет в себе события, которые повлияли на науку, технический прогресс, общество и историческую память. В этот день мир говорит о важности телекоммуникаций, борьбе с гипертонией и правах человека, а верующие чтят память апостола Андроника и святой Юнии.

Именно 17 мая впервые продемонстрировали цветную фотографию, а Великобритания стала первой страной, которая перешла на летнее время.

Для Украины эта дата также имеет особое значение. Какие праздники, традиции и исторические события связаны с 17 мая 2026 года.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день коммуникаций

День рождения Интернета

День памяти жертв политических репрессий

Всемирный день выпечки

День памяти умерших от СПИДа

День грецкого ореха

Международный день телефона доверия для детей

Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Международный день борьбы с гомофобией

Всемирный день пульмонолога

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Церковный праздник 17 мая

В этот день православная церковь чтит память святого апостола Андроника и его помощницы святой Юнии, которые были родственниками апостола Павла и самоотверженно проповедовали Евангелие среди язычников.

События этого дня

1718 – британский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.

1792 – на Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 брокера заключили соглашение ("Платановый пакт"), которое положило начало нью-йоркской бирже.

1861 – первое в мире туристическое бюро отправило в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж).

1877 – в бостонском офисе установлен первый в мире телефонный распределительный щит.

1883 – Премьера в США шоу "Дикий Запад Баффало Билла".

1887 – началась первая забастовка шахтеров Донбасса.

1916 – в Великобритании впервые в мире осуществлен переход на летнее время.

1918 – в Сибири восстал чехословацкий корпус, начало гражданской войны в России.

1919 – объявлена национализация церковного и монастырского имущества в России.

1919 – Принятие ВЦИК Постановления "О лагерях принудительных работ". Создание в России двух видов лагерей: обычных и особых, для наиболее опасных врагов советской власти.

1928 – Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.

1934 – в Аргентине вышел первый номер украинской газеты "Наш клич".

1942 – Начало наступления немецких войск под Харьковом.

1948 – СССР официально признал Израиль.

1973 – в Белом доме начались слушания по Уотергейтскому скандалу.

1978 – швейцарская полиция в Лозанне нашла останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

1985 – начало антиалкогольной компании в СССР.

1999 – в Крыму установлен бюст правозащитника, советского диссидента Петра Григоренко.

2000 – в Копенгагене в финале Кубка УЕФА турецкий "Галатасарай" после нулевой ничьи в основное и дополнительное время обыграл лондонский "Арсенал" по пенальти 4:1. Впервые в истории один из призов европейского футбола достался представителям Турции.

2013 – в Симферополе состоялась премьера крымскотатарского художественного фильма "Хайтарма" ("Возвращение").

2015 – в Херсоне впервые на материковой части Украины заложили Аллею памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 г.

Именинники 17 мая

Андрей, Степан.

