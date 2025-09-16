Какой праздник отмечают 16 сентября в Украине: все об этом дне
16 сентября в Украине и мире отмечают ряд важных событий и праздников, имеющих как историческое, так и современное значение. Этот день объединяет профессиональные и международные праздники, а также памятные даты, которые сыграли ключевую роль в мировой и украинской истории.
От подписания Гадячского договора до провозглашения независимости разных стран — эта дата напоминает о важных моментах, которые формировали современный мир. Окунитесь в календарь событий, чтобы узнать, чем еще запомнилось 16 сентября.
Праздники 16 сентября
- Международный день идентификации (International Identity Day)
- Всемирный день барбера (World Barber Day)
- Международный день науки технологий и инноваций для Юга (International Day of Science, Technology and Innovation for the South)
- Международный день интервенционной кардиологии (International Day for Interventional Cardiology)
- Европейская неделя мобильности
- День Play-Doh
- День рождения Джульетты
- Международный день охраны озонового слоя
- День фармацевтического работника
- Международный день идентификации
Церковный праздник 16 сентября
16 сентября православная церковь чтит память святой великомученицы Евфимии Всехвальной и святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси. Святая Евфимия жила в III веке и была известна своей стойкой верой, за которую претерпела мученическую смерть. Ее мощи стали источником чудес, а ее имя ассоциируется с истинной верой и преданностью. Святитель Киприан, живший в XIV веке, сыграл ключевую роль в укреплении православной церкви. Он был выдающимся богословом и миротворцем, который объединил православные епархии под властью Киевской митрополии.
Этот день в истории
- 1408 — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии
- 1651 — В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой.
- 1658 — Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.
- 1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость
- 1859 — Британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).
- 1899 — В Западной Украине создана Национально-демократическая партия.
- 1908 — Уильям Дюрант основал компанию General Motors.
- 1914 — 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.
- 1915 — Закончилась арктическая экспедиция Б. Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.
- 1918 — ВЦИК принял декрет об учреждении первого советского ордена — орден Красного Знамени.
- 1930 — Польское правительство начало проведение так называемой пацификации (насильственного умиротворения) украинцев в Восточной Галиции.
- 1963 — года к новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур.
- 1975 — Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии.
- 1979 — На восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.
- 1987 — Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
- 2000 — На спортивном самолете разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич.
- 2002 — Начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!"
Именинники 16 сентября
Домна, Глеб, Александра, Полина, Матвей.
OBOZ.UA ранее писал об истории праздника День украинского казачества.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.