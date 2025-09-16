Какой праздник отмечают 16 сентября в Украине: все об этом дне

16 сентября в Украине и мире отмечают ряд важных событий и праздников, имеющих как историческое, так и современное значение. Этот день объединяет профессиональные и международные праздники, а также памятные даты, которые сыграли ключевую роль в мировой и украинской истории.

Видео дня

От подписания Гадячского договора до провозглашения независимости разных стран — эта дата напоминает о важных моментах, которые формировали современный мир. Окунитесь в календарь событий, чтобы узнать, чем еще запомнилось 16 сентября.

Праздники 16 сентября

Международный день идентификации (International Identity Day)

Всемирный день барбера (World Barber Day)

Международный день науки технологий и инноваций для Юга (International Day of Science, Technology and Innovation for the South)

Международный день интервенционной кардиологии (International Day for Interventional Cardiology)

Европейская неделя мобильности

День Play-Doh

День рождения Джульетты

Международный день охраны озонового слоя

День фармацевтического работника

Международный день идентификации

Церковный праздник 16 сентября

16 сентября православная церковь чтит память святой великомученицы Евфимии Всехвальной и святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси. Святая Евфимия жила в III веке и была известна своей стойкой верой, за которую претерпела мученическую смерть. Ее мощи стали источником чудес, а ее имя ассоциируется с истинной верой и преданностью. Святитель Киприан, живший в XIV веке, сыграл ключевую роль в укреплении православной церкви. Он был выдающимся богословом и миротворцем, который объединил православные епархии под властью Киевской митрополии.

Этот день в истории

1408 — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии

1651 — В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой.

1658 — Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.

1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость

1859 — Британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).

1899 — В Западной Украине создана Национально-демократическая партия.

1908 — Уильям Дюрант основал компанию General Motors.

1914 — 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.

1915 — Закончилась арктическая экспедиция Б. Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.

1918 — ВЦИК принял декрет об учреждении первого советского ордена — орден Красного Знамени.

1930 — Польское правительство начало проведение так называемой пацификации (насильственного умиротворения) украинцев в Восточной Галиции.

1963 — года к новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур.

1975 — Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии.

1979 — На восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв.

1987 — Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

2000 — На спортивном самолете разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич.

2002 — Начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!"

Именинники 16 сентября

Домна, Глеб, Александра, Полина, Матвей.

OBOZ.UA ранее писал об истории праздника День украинского казачества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.