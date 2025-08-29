Когда празднуют День украинского казачества: новая дата и история

Украинские казаки вошли в историю живым воплощением силы духа, воинской мощи, отваги и свободолюбия. Каждую осень потомки чествуют это наследие в День украинского казачества

В календаре он совпадает еще с двумя важными праздниками – Днем защитников и защитниц и Покровом Пресвятой Богородицы. OBOZ.UA рассказывает, когда отмечаются эти праздники и какие традиции с ними связаны.

Когда отмечают День украинского казачества

Исторически этот праздник связан с церковным праздником Покрова. На Сечи он был ключевым днем, когда выбирали новых членов старшины. Считалось, что именно Богородица является главной заступницей казаков. Поэтому, когда в 1999 году устанавливали праздник украинского казачества, датой назначили 14 октября – день Покрова.

Однако в 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, согласно которому почти все церковные праздники сместились на 13 дней назад. Таким образом Покрову теперь празднуют 1 октября. Вместе с ней изменил дату и День украинского казачества. Он тоже отмечается 1 октября.

День защитников и защитниц

На самом деле в первый день октября в Украине происходит тройной праздник. Вместе с Покровой и казацкой традицией государство и граждане чествуют всех, кто когда-либо становился на защиту родины. В их честь установлен День защитников и защитниц Украины.

Особое значение этот праздник имеет сейчас, когда продолжается оборона нашего государства от нашествия российских оккупантов. В этот день чествуется украинское воинство во всей его непрерывной традиции – от княжеской дружины времен Киевской Руси, через славное казачество и до современных героев-военных. Празднование является поводом вспомнить, какова цена свободы, и поблагодарить каждого и каждую, кто в разные исторические периоды стоял на защите этой свободы.

