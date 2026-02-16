УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 16 февраля: все об этом дне

16 февраля – дата, в которой сочетаются государственные события, профессиональные праздники, важные религиозные вехи и знаковые исторические моменты. Этот день имеет особое значение для Украины, ведь символизирует единство, силу слова и память о тех, кто защищает страну не только с оружием, но и с информацией.

В то же время в мире 16 февраля напоминает о независимости народов, развитии инноваций, логистики и заботе о других. Церковный календарь открывает важный духовный период, который готовит верующих к Великому посту.

Именно поэтому этот день стоит знать глубже – он значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд.

Праздники в Украине и мире

  • День единения в Украине
  • День военного журналиста Украины
  • Масленица
  • Всемирный день заботы (World Care Day)
  • День Независимости Литвы
  • Всемирный день логистики День инноваций День инноваций

Церковный праздник 16 февраля

  • Мученика Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана и других
  • начало Сырной недели (Масленица)

События 16 февраля

  • 1267 — Кастилия и Португалия заключили Бадахосский договор о межгосударственной границе.
  • 1270 — литовцы одержали тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.
  • 1659 — в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.
  • 1918 — Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, независимое государственное формирование на Кубани.
  • 1918 — принят Акт о независимости Литвы.
  • 1919 — началась Волчуховская операция УГА.
  • 1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона.
  • 1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовал нейлон.
  • 1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков.
  • 1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев.
  • 1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0.
  • 1968 — в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения — 911.
  • 1985 — основана ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация Хезболла.
  • 1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)
  • 2005 — вступил в силу Киотский протокол

Именинники 16 февраля

Даниил, Илья, Макар, Павел.

