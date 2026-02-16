Какой праздник отмечают 16 февраля: все об этом дне
16 февраля – дата, в которой сочетаются государственные события, профессиональные праздники, важные религиозные вехи и знаковые исторические моменты. Этот день имеет особое значение для Украины, ведь символизирует единство, силу слова и память о тех, кто защищает страну не только с оружием, но и с информацией.
В то же время в мире 16 февраля напоминает о независимости народов, развитии инноваций, логистики и заботе о других. Церковный календарь открывает важный духовный период, который готовит верующих к Великому посту.
Именно поэтому этот день стоит знать глубже – он значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд.
Праздники в Украине и мире
- День единения в Украине
- День военного журналиста Украины
- Масленица
- Всемирный день заботы (World Care Day)
- День Независимости Литвы
- Всемирный день логистики День инноваций День инноваций
Церковный праздник 16 февраля
- Мученика Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана и других
- начало Сырной недели (Масленица)
События 16 февраля
- 1267 — Кастилия и Португалия заключили Бадахосский договор о межгосударственной границе.
- 1270 — литовцы одержали тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.
- 1659 — в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.
- 1918 — Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, независимое государственное формирование на Кубани.
- 1918 — принят Акт о независимости Литвы.
- 1919 — началась Волчуховская операция УГА.
- 1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона.
- 1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовал нейлон.
- 1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков.
- 1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев.
- 1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0.
- 1968 — в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения — 911.
- 1985 — основана ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация Хезболла.
- 1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)
- 2005 — вступил в силу Киотский протокол
Именинники 16 февраля
Даниил, Илья, Макар, Павел.
На OBOZ.UA вы узнаете также дату Троицы в 2026 году.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.