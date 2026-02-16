Какой праздник отмечают 16 февраля: все об этом дне

16 февраля – дата, в которой сочетаются государственные события, профессиональные праздники, важные религиозные вехи и знаковые исторические моменты. Этот день имеет особое значение для Украины, ведь символизирует единство, силу слова и память о тех, кто защищает страну не только с оружием, но и с информацией.

В то же время в мире 16 февраля напоминает о независимости народов, развитии инноваций, логистики и заботе о других. Церковный календарь открывает важный духовный период, который готовит верующих к Великому посту.

Именно поэтому этот день стоит знать глубже – он значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд.

Праздники в Украине и мире

День единения в Украине

День военного журналиста Украины

Масленица

Всемирный день заботы (World Care Day)

День Независимости Литвы

Всемирный день логистики День инноваций День инноваций

Церковный праздник 16 февраля

Мученика Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана и других

начало Сырной недели (Масленица)

События 16 февраля

1267 — Кастилия и Португалия заключили Бадахосский договор о межгосударственной границе.

1270 — литовцы одержали тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.

1659 — в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.

1918 — Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, независимое государственное формирование на Кубани.

1918 — принят Акт о независимости Литвы.

1919 — началась Волчуховская операция УГА.

1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона.

1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовал нейлон.

1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков.

1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев.

1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0.

1968 — в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения — 911.

1985 — основана ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация Хезболла.

1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)

2005 — вступил в силу Киотский протокол

Именинники 16 февраля

Даниил, Илья, Макар, Павел.

