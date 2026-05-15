Какой праздник отмечают 15 мая: все об этом дне

15 мая 2026 года в церковном календаре почитают преподобного Пахомия Великого и преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского. Также в этот день отмечают несколько международных дат, посвященных семье, профессии виртуальных ассистентов, медицинской осведомленности и правам людей, которые отказываются от военной службы по соображениям совести.

Видео дня

Кроме того, 15 мая вошло в историю благодаря важным политическим, культурным и бытовым событиям. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 мая

Преподобного Пахомия Великого

15 мая почитают преподобного Пахомия Великого – одного из самых известных раннехристианских подвижников. Его считают одним из основателей общежительного монашества, где монахи жили не отдельно, а в организованной общине с правилами, молитвой и трудом.

Преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского

Также в этот день вспоминают преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского. Он был христианским святителем, которого почитают за праведную жизнь, духовную стойкость и служение Церкви.

День семьи

Этот праздник напоминает о важности семьи, взаимной поддержки, заботы и ответственности между близкими людьми. Он призван привлечь внимание к роли семьи в жизни человека и общества.

Международный день виртуальных ассистентов

В этот день отмечают работу специалистов, которые дистанционно помогают с планированием, коммуникацией, организационными задачами, документами, перепиской и другими рабочими процессами.

Международный день осведомленности о сосудистых родинках

Эта дата посвящена распространению информации о сосудистых родинках, их диагностике, возможном лечении и поддержке людей, которые имеют такие особенности кожи.

Международный день отказников от военной службы по соображениям совести

День привлекает внимание к людям, которые отказываются от военной службы по религиозным, моральным, этическим или мировоззренческим убеждениям.

Исторические события 15 мая

1940 – в США в продаже появились нейлоновые чулки.

1955 – в Вене представители СССР, США, Великобритании и Франции заключили Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

2004 – Руслана одержала победу на конкурсе "Евровидение".

2022 – украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе "Евровидение".

2024 – покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

OBOZ.UA писал ранее, когда верующие будут праздновать Летнего Николая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.