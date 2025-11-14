Какой праздник отмечают 14 ноября: все об этом дне

14 ноября отмечается ряд религиозных, профессиональных и международных событий. В этот день православная церковь чтит память святого апостола Филиппа, а в мире проводят мероприятия, посвященные поддержке детей, борьбе с диабетом и профессиональному празднику операционных медсестер.

Именины сегодня празднуют Филиппы, Федоры, Теодоры и Григории. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какой праздник отмечают 14 ноября

Церковный праздник

14 ноября православная церковь чтит память святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он был родом из Вифсаиды, города, откуда происходили также апостолы Петр и Андрей. Апостол Филипп проповедовал христианство в Сирии и Малой Азии, за что был распят в городе Иераполе. Его жизнь стала примером верности, мужества и непоколебимой веры.

В народе этот день известен как Филиппов день и считается предвестником начала Рождественского поста, который начинается с 28 ноября – после празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Профессиональные и международные дни

День операционной медсестры – профессиональный праздник работников здравоохранения, которые ежедневно спасают жизни пациентов в самых сложных условиях операционной. Это возможность выразить благодарность медицинским сестрам, чей труд требует точности, стойкости и высокой ответственности.

Всемирный день диабета – отмечается под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Его цель – повышение осведомленности о диабете, профилактику заболевания и поддержку людей, живущих с ним. Символом дня является синий круг – знак единства мирового сообщества в борьбе с диабетом.

День детей (Children's Day) – в ряде стран мира этот день посвящен заботе о детях, их правах и благополучии. Проводятся образовательные, культурные и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку детей, особенно тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

День детей, нуждающихся в помощи – напоминает о важности социальной поддержки, опеки и благотворительности в отношении детей-сирот, малообеспеченных семей или тех, кто нуждается в лечении.

День расслабления и облегчения – неофициальный международный праздник, призванный напомнить людям о важности отдыха, снижения уровня стресса и заботы о собственном психическом здоровье.

Исторические события 14 ноября

1918 – по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определен ее официальный статус.

1920 – Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику.

1940 – в Берлине неудачей закончились советско-немецкие переговоры о разделе сфер влияния и присоединения СССР к Тройственному пакту (Третий Рейх – Королевство Италия – Японская империя).

1989 – Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергнутых насильственному переселению, и об обеспечении их прав.

1999 – на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, занимавший этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005.

2005 – корпорация Boeing объявила о старте производства самолета Boeing 747-8.

Кто родился 14 ноября

1679 – Омобоно Страдивари, итальянский мастер смычковых инструментов, сын Антонио Страдивари.

1805 – Фанни Мендельсон, немецкая певица, пианистка и композитор, сестра композитора Феликса Мендельсона. Ее голосом восхищался Гете, посвятивший ей стихотворение (1827).

1840 – Михаил Старицкий, украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель.

1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма (Впечатление – восход солнца, Поле маков, Водяные лилии).

1907 – Астрид Линдгрен, шведская писательница (Пеппи Длинныйчулок, Малыш и Карлсон, который живет на крыше).

1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик, литературный критик.

1948 – Чарльз III, король Соединенного Королевства.

1979 – Ольга Куриленко, украинская актриса и модель.

В этот день умерли:

1716 – Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий философ, математик, физик, языковед, автор концепции мира, основанной на теории неделимых первоэлементов бытия – монад.

1759 – Григорий Орлик, сын Филиппа Орлика, французский государственный и военный деятель.

1829 – Луи Николя Воклен, французский химик и аптекарь, известный открытием хрома и бериллия.

1831 – Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, создатель систематизированной теории диалектики, основанной на принципах объективного идеализма.

