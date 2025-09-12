Какой праздник отмечают 12 сентября: все об этом дне

12 сентября отмечают несколько важных праздников. Этот день сочетает духовные традиции, заботу о здоровье и природе и стремление к внутренней гармонии. Православные верующие почитают священномученика Автонома Италийского.

В мире отмечают День борьбы с раком, Всемирный день дельфинов, Международный день поценивания облаков, День осознанности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 сентября

Церковный праздник

В православном календаре 12 сентября почитают священномученика Автонома Италийского, епископа. Он жил в III веке, проповедовал христианство в Италии и Малой Азии, погиб за веру во время преследований. Его жизнь стала примером жертвенности и стойкости в испытаниях.

Международные и тематические дни

День борьбы с раком – напоминание о необходимости профилактики, ранней диагностики и поддержки тех, кто борется с болезнью. Этот день привлекает внимание к важности медицинских исследований и глобальной солидарности.

Всемирный день дельфинов – символ заботы о морских млекопитающих, которые часто страдают от загрязнения океанов, браконьерства и изменений климата. Это возможность вспомнить о сохранении биоразнообразия и ответственное отношение к окружающей среде.

Международный день ценить облака – нестандартный праздник, который призывает остановиться среди обыденности и поднять взгляд вверх. Облака – это не только природное явление, но и вдохновение для художников, поэтов и всех, кто видит красоту в мелочах.

День осознанности (Mindfulness Day) – дата, которая напоминает о важности быть "здесь и сейчас". Практики осознанности помогают уменьшить уровень стресса, улучшить психическое здоровье и гармонизировать внутреннее состояние человека.

Исторические события 12 сентября

1504 – Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1683 – состоялась Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одержала победу над османским войском.

1898 – в Киеве открыт Киевский политехнический институт.

1934 – образован политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта).

1940 – вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местные подростки нашли пещеру-грот с настенными рисунками возрастом 15–17 тысяч лет, которые сейчас являются одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита.

1944 – на территорию Германии вступили первые американские войска.

1953 – через полгода после смерти советского диктатора Иосифа Сталина первым секретарем Компартии СССР избран Никита Хрущев.

1958 – в компании Texas Instruments создали первую микросхему.

1990 – подписан договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

2008 – в Харькове состоялся первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.

Кто родился 12 сентября

1897 – Ирен Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1935 года (совместно с мужем Фредериком Жолио).

1900 – Гаскелл Карри, американский математик и логик. В его честь были названы два языка программирования: Curry и Haskell.

1921 – Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

1961 – Милен Фармер, французская певица, композитор, актриса.

1973 – Пол Уокер, американский (голливудский) актер, модель, автогонщик, благотворитель.

1994 – Элина Свитолина, украинская теннисистка.

В этот день умерли:

1898 – Аманд Струве, киевский инженер, проектант первой в Российской Империи линии электрического трамвая.

1953 – Гуго Шмайссер, немецкий конструктор стрелкового оружия, в частности штурмовой винтовки StG-44.

2009 – Норман Борлоуг, американский агроном, генетик и специалист по патологии растений. Известен, как отец Зеленой революции и лауреат Нобелевской премии мира 1970 года.

