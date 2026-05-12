Какой праздник отмечают 12 мая: все об этом дне
12 мая объединяет сразу несколько важных международных, профессиональных и церковных событий. В этот день в мире говорят о работе медицинских сестер, важности экологического образования и привлекают внимание к хроническим заболеваниям.
Для верующих дата также имеет особое значение, ведь Православная Церковь чтит память святителя Епифания Кипрского и преподобного Амфилохия Почаевского. Кроме того, 12 мая вошло в историю благодаря ряду важных событий – от освящения Десятинной церкви в Киеве до первой телетрансляции BBC.
Праздники в Украине и мире
- Международный день медицинских сестер
- Всемирный день осведомленности о фибромиалгии
- Международный день предотвращения синдрома хронической усталости
- Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях
- Международный день осведомленности с миалгическим энцефаломиелитом
- Международный день здоровья растений
- День экологического образования
Церковный праздник 12 мая
12 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания Кипрского и преподобного Амфилохия Почаевского. В этот день свой День тезоименитства отмечает Настоятель Православной Церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
События этого дня
- 996 — в Киеве освящена первая в Киевской Руси каменная церковь Десятинная
- 1311 — Инквизиция во Франции публично казнила 54 рыцарей Ордена тамплиеров
- 1364 — в Кракове создан Ягеллонский университет
- 1497 — Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу
- 1551 — в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос — первый на американском континенте.
- 1881 — установлен французский протекторат над Тунисом.
- 1926 — в Польше начался Майский переворот, в результате которого в стране был установлен авторитарный режим Санации.
- 1926 — Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.
- 1929 — во Львове создана организация западноукраинских писателей, которые находились на марксистской и советофильской платформе "Горно".
- 1937 — компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI).
- 1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
- 1954 — УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.
- 1965 — советская автоматическая межпланетная станция "Луна-5", запущенная космической ракетой 9 мая 1965 года, достигла поверхности Луны в районе Моря Облаков.
- 1993 — Эстонию приняли в Совет Европы.
- 1994 — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили военные действия на основании Бишкекского протокола.
- 2004 — в англиканской церкви введена должность веб-священника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет.
- 2007 — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.
Именинники 12 мая
Герман.
По старому стилю: Арсений, Артем, Богдан, Василий.
