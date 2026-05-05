Не в июле: когда празднуют Петра и Павла по новому календарю

День святых апостолов Петра и Павла является важной вехой в христианском календаре, которая символизирует духовную устойчивость и единство церкви. Этот праздник посвящен двум "первоверховным" ученикам Христа, которые, несмотря на разные жизненные пути, стали главными проповедниками веры и приняли мученическую смерть в Риме.

Поскольку Украина официально изменила церковный календарь, традиционные июльские празднования теперь происходят значительно раньше. Кроме религиозного подтекста, этот день глубоко укоренен в народный быт, знаменуя начало жатвы и прощание с весной.

Когда праздник Петра и Павла в 2026 году

Согласно новоюлианскому календарю, которого сейчас придерживаются Православная церковь Украины и УГКЦ, День Петра и Павла имеет фиксированную дату – 29 июня. В 2026 году этот день приходится на понедельник, а Петров пост продлится с 8 по 28 июня включительно.

Те общины, которые продолжают использовать старый (юлианский) стиль, будут отмечать праздник по традиции через 13 дней после новой даты – 12 июля.

Христианское значение и история праздника

Праздник был установлен еще в IV веке в честь двух выдающихся фигур, которые олицетворяют два разных пути к Богу:

– простой рыбак, который первым признал Иисуса Мессией и возглавил первую христианскую общину. Апостол Павел – образованный фарисей и бывший гонитель христиан, который после удивительного обращения стал самым ярым миссионером, написав 13 посланий к разным церквям.

Оба святых закончили свою жизнь в Риме как мученики: Петр был распят, а Павел – казнен через отсечение головы.

Народные традиции на Петра и Павла

В народном представлении апостолы Петр и Павел считались покровителями земледелия и рыболовства. К этому дню украинские хозяйки обязательно подбеливали дома и готовили ритуальное печенье – мандрики. По легенде, это были лепешки из творога и пшеничной муки, которые апостолы брали с собой в дорогу во время путешествий по миру.

Также праздник "Пе́тра" считался границей лета – "маковкой". В это время на полях делали первые зажинки ячменя, а в долинах пастухи устраивали гуляния и обряд "копания Петра".

Чего нельзя делать на праздник Петра и Павла

Церковные и народные каноны предусматривают определенные ограничения в этот день:

Тяжелый труд: не рекомендуется заниматься строительством, копанием огорода или масштабной уборкой в доме.

не рекомендуется заниматься строительством, копанием огорода или масштабной уборкой в доме. Конфликты: строго запрещено ссориться, сквернословить или проявлять агрессию к окружающим.

строго запрещено ссориться, сквернословить или проявлять агрессию к окружающим. Духовная чистота: это день для посещения храма, молитвы и семейного застолья в честь завершения поста.

День Петра и Павла – это время для духовной передышки перед важной жатвенной порой, когда верующие благодарят Бога за плоды земли и просят заступничества у великих апостолов.

