Какой праздник отмечают 11 октября: церковный календарь

11 октября – день, объединяющий духовные и культурные традиции. В этот день чествуют святых, поддерживают книжную культуру, отмечают роль музыки, заботятся о людях в сложных жизненных обстоятельствах и подчеркивают права девушек в мире.

Сегодня отмечают День книжных магазинов, День универсальной музыки, Всемирный день хосписа и паллиативной помощи, Международный день девочек. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 октября

Церковные праздники

Апостол от 70-ти Филипп – один из семи диаконов, упомянутых в книге Деяний апостолов. Он был ревностным проповедником христианской веры, совершал чудеса, исцелял больных и обращал ко Христу язычников. В христианской традиции его почитают как символ служения, веры и духовного мужества.

Преподобный Феофан Исповедник, епископ Никейский – выдающийся богослов и защитник православия от иконоборцев. За преданность истинной вере он подвергся преследованиям, но остался непоколебимым. Его фигура напоминает о силе убеждений и значении духовной стойкости даже во времена притеснений.

Международные праздники

День книжных магазинов – праздник, который напоминает о важности книжных магазинов как центров культуры, общения и образования. Во многих городах в этот день проводят акции, встречи с авторами, чтения и распродажи, чтобы поддержать независимые магазины, которые сохраняют дух живого слова.

День универсальной музыки – напоминание о том, что музыка не имеет границ. Она способна объединять людей, дарить эмоции, помогать в трудные времена и вдохновлять. В этот день отмечают роль композиторов, исполнителей и слушателей в создании мировой культурной гармонии.

Всемирный день хосписа и паллиативной помощи – день поддержки людей, которые борются с тяжелыми болезнями. Его цель – привлечь внимание общества к важности качественной помощи, ухода и достойного отношения к каждому, кто переживает сложные периоды жизни.

Международный день девочек, провозглашенный ООН, направлен на защиту прав детей женского пола, доступ к образованию, здравоохранению и равным возможностям. Это день борьбы с дискриминацией и призыв к обществу обеспечить каждой девочке шанс реализовать свой потенциал.

Исторические события 11 октября

1881 – американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку.

1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

1891 – в Стокгольме открыт первый этнографический музей под открытым небом.

1899 – началась Вторая англо-бурская война.

1921 – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

1931 – в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.

1938 – центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины.

2018 – Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Кто родился 11 октября

1672 – Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского (1710-42)

1884 – Николай Чеботарев, украинский военный и политический деятель, один из организаторов и руководитель украинской контрразведки.

1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, Нобелевский лауреат.

1913 – Эмилио Греко, итальянский скульптор и график.

1942 – Владимир Яворивский, украинский писатель, политик.

1966 – Люк Перри, американский киноактер.

1983 – Руслан Пономарев, украинский шахматист, чемпион мира по шахматам.

В этот день умерли:

1550 – Пенц Георг, немецкий художник, график, гравер эпохи Возрождения, ученик Альбрехта Дюрера.

1708 – Эренфрид Вальтер Фон Чирнхауз, немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора.

1963 – Жан Кокто, французский писатель, актер, художник, кинорежиссер.

1965 – Доротея Ланж, американский фотограф-документалист и фотожурналистка.

1996 – Уильям Спенсер Викри, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.

