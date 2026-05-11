Какой праздник отмечают 11 мая: все об этом дне
11 мая 2026 года в церковном календаре чествуют равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также священномученика Мокия. В этот день также отмечают несколько международных дат, среди которых Всемирный день осознания своего "я" и Всемирный день меланомы.
Дата 11 мая связана и с важными историческими событиями, касающимися Украины, мира, науки, культуры и памяти о преступлениях тоталитарных режимов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 11 мая
Церковный праздник 11 мая
11 мая верующие чтят равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они известны как просветители славян, создатели славянской письменной традиции и проповедники христианства.
Кирилл и Мефодий оказали большое влияние на развитие культуры, образования и духовной жизни славянских народов. Их деятельность связана с переводом богослужебных текстов и распространением христианской науки на понятном для людей языке.
Также в этот день почитают священномученика Мокия. Его память связана с верностью христианской вере и стойкостью перед преследованиями.
Всемирный день осознания своего "я"
11 мая отмечают Всемирный день осознания своего "я". Эта дата напоминает о важности самопознания, внутренней честности и внимательного отношения к собственным мыслям, эмоциям и потребностям.
Такой день можно использовать для паузы, переосмысления личных целей и лучшего понимания себя. Он также подчеркивает значение психологического благополучия и умения слышать собственное внутреннее состояние.
Всемирный день меланомы
Также 11 мая приходится Всемирный день меланомы. Его цель – привлечь внимание к профилактике рака кожи, ранней диагностики и ответственного отношения к изменениям на коже.
В этот день людям напоминают о важности регулярного осмотра родинок, защиты от чрезмерного ультрафиолета и своевременного обращения к врачу в случае подозрительных изменений.
Исторические события 11 мая
- 868 – китайский монах изготовил "Бриллиантовую сутру". Это древнейший точно датированный печатный документ, который дошел до наших дней.
- 1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.
- 1916 – Эйнштейн представил свою теорию относительности.
- 1927 – была основана Американская академия киноискусства.
- 1944 – Государственный Комитет Обороны CPCP принял решение переселить крымских татар на восток СССР.
- 1949 – в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат Polaroid. Тогда он стоил 89 долларов 95 центов.
- 1960 – агенты израильских спецслужб задержали в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, которого впоследствии тайно вывезли из страны, привлекли к ответственности и казнили.
OBOZ.UA писал о праздниках, которые ожидаются в мае 2026 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.