Какой праздник отмечают 11 мая: все об этом дне

11 мая 2026 года в церковном календаре чествуют равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также священномученика Мокия. В этот день также отмечают несколько международных дат, среди которых Всемирный день осознания своего "я" и Всемирный день меланомы.

Видео дня

Дата 11 мая связана и с важными историческими событиями, касающимися Украины, мира, науки, культуры и памяти о преступлениях тоталитарных режимов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 мая

Церковный праздник 11 мая

11 мая верующие чтят равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они известны как просветители славян, создатели славянской письменной традиции и проповедники христианства.

Кирилл и Мефодий оказали большое влияние на развитие культуры, образования и духовной жизни славянских народов. Их деятельность связана с переводом богослужебных текстов и распространением христианской науки на понятном для людей языке.

Также в этот день почитают священномученика Мокия. Его память связана с верностью христианской вере и стойкостью перед преследованиями.

Всемирный день осознания своего "я"

11 мая отмечают Всемирный день осознания своего "я". Эта дата напоминает о важности самопознания, внутренней честности и внимательного отношения к собственным мыслям, эмоциям и потребностям.

Такой день можно использовать для паузы, переосмысления личных целей и лучшего понимания себя. Он также подчеркивает значение психологического благополучия и умения слышать собственное внутреннее состояние.

Всемирный день меланомы

Также 11 мая приходится Всемирный день меланомы. Его цель – привлечь внимание к профилактике рака кожи, ранней диагностики и ответственного отношения к изменениям на коже.

В этот день людям напоминают о важности регулярного осмотра родинок, защиты от чрезмерного ультрафиолета и своевременного обращения к врачу в случае подозрительных изменений.

Исторические события 11 мая

868 – китайский монах изготовил "Бриллиантовую сутру". Это древнейший точно датированный печатный документ, который дошел до наших дней.

1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.

1916 – Эйнштейн представил свою теорию относительности.

1927 – была основана Американская академия киноискусства.

1944 – Государственный Комитет Обороны CPCP принял решение переселить крымских татар на восток СССР.

1949 – в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат Polaroid. Тогда он стоил 89 долларов 95 центов.

1960 – агенты израильских спецслужб задержали в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, которого впоследствии тайно вывезли из страны, привлекли к ответственности и казнили.

OBOZ.UA писал о праздниках, которые ожидаются в мае 2026 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.