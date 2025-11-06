Какой праздник 6 ноября в Украине: все об этом дне

6 ноября сочетает духовные традиции, социальные инициативы и напоминание о важности ответственного отношения – к природе, к другим людям и к себе. В церковном календаре этот день посвящен памяти святого Павла, архиепископа Константинопольского.

В мире отмечают Фестиваль кино о собаках, Международный день управления проектами, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Всемирный день "Прекратим кричать". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 ноября

Церковный праздник

6 ноября – день памяти святого Павла, архиепископа Константинопольского. Святой Павел был одним из самых почитаемых архиепископов IV века, известным своей верностью православной вере. Его служение отличалось скромностью, мужеством и заботой о простых верующих.

В народном календаре день святого Павла называли Павлов день. Наши предки верили:

если день теплый и без ветра – зима будет мягкой;

если выпал снег – он пролежит долго;

если туман стелется по долинам – на потепление.

Международный день управления проектами (International Project Management Day)

Праздник учрежден для празднования важности профессии менеджеров проектов, которые координируют, планируют и обеспечивают успешную реализацию сложных задач в различных сферах – от строительства и IT до науки и образования. Цель этого дня – подчеркнуть роль проектного подхода в современном мире и поблагодарить тех, кто умеет превращать идеи в реальные результаты.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году. Его цель – привлечь внимание к вреду, который несет природа во время войн, и подчеркнуть необходимость защищать экосистемы даже в периоды конфликтов. Ведь война разрушает не только жизнь людей, но и природную среду, которая требует десятилетий для восстановления.

Всемирный день "Прекратим кричать" (World Stop Yelling Day)

Необычный, но глубокий по смыслу праздник, который призывает к спокойному общению без агрессии. Идея заключается в том, чтобы напомнить людям о важности эмоционального контроля, взаимоуважения и культуры диалога – дома, на работе, в школе.

Фестиваль кино о собаках (Dog Film Festival)

В этот день во многих странах мира проходят показы фильмов, посвященных собакам – как документальных, так и художественных. Цель фестиваля – почтить верность и преданность четвероногих друзей человека, поддержать приюты для животных и распространить идеи гуманного отношения к ним.

Исторические события 6 ноября

1657 – состоялась Корсунская рада, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе.

1860 – Авраам Линкольн избран 16-м президентом Соединенных Штатов Америки.

1932 – на выборах в Германском Государстве большинство голосов получила партия национал-социалистов.

1942 – состоялся первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", на котором впервые в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота.

1944 – отстроена и возобновила свою работу Киевская радиостанция.

1951 – начал работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории Украинского телевидения.

1960 – в Киеве запущена первая очередь метрополитена – 5-километровый участок Святошино-Броварской линии соединил станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".

1962 – Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждала расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призвала всех членов ООН прекратить любые экономические и военные отношения с ЮАР.

1984 – на президентских выборах в США убедительную победу во второй раз получил республиканец Рональд Рейган.

1991 – распущена Коммунистическая партия Советского Союза.

1998 – наводнение на Закарпатье.

2024 – Дональд Трамп после четырехлетнего перерыва во второй раз избран на пост президента США.

Кто родился 6 ноября

1771 – Алоис Зенефельдер, изобретатель литографии.

1811 – Маркиян Шашкевич, украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель, председатель "Русской троицы";

1814 – Адольф Сакс, бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона;

1855 – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель, академик АН УССР (1929).

1861 – Джеймс Нейсмит, канадский учитель физкультуры, изобретатель игры в баскетбол (1891);

1880 – Роберт Музиль, австрийский писатель и эссеист, драматург и театральный критик.

1952 – Майкл Каннингем – американский писатель.

1988 – Эмма Стоун, американская актриса.

1988 – Кончита Вурст, австрийский певец, победитель "Евровидения 2014".

В этот день умерли:

1912 – Николай Лысенко, украинский композитор, пианист, педагог, хоровой дирижер, музыкально-общественный деятель; основоположник украинской классической музыки.

1941 – Морис Леблан, французский писатель и журналист, известный своими произведениями о полицейских и их приключениях, автор, создавший образ благородного грабителя Арсена Люпена.

2020 – Михаил Жванецкий, украинский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений.

