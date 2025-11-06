Какой праздник 6 ноября в Украине: все об этом дне
6 ноября сочетает духовные традиции, социальные инициативы и напоминание о важности ответственного отношения – к природе, к другим людям и к себе. В церковном календаре этот день посвящен памяти святого Павла, архиепископа Константинопольского.
В мире отмечают Фестиваль кино о собаках, Международный день управления проектами, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Всемирный день "Прекратим кричать". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 6 ноября
Церковный праздник
6 ноября – день памяти святого Павла, архиепископа Константинопольского. Святой Павел был одним из самых почитаемых архиепископов IV века, известным своей верностью православной вере. Его служение отличалось скромностью, мужеством и заботой о простых верующих.
В народном календаре день святого Павла называли Павлов день. Наши предки верили:
- если день теплый и без ветра – зима будет мягкой;
- если выпал снег – он пролежит долго;
- если туман стелется по долинам – на потепление.
Международный день управления проектами (International Project Management Day)
Праздник учрежден для празднования важности профессии менеджеров проектов, которые координируют, планируют и обеспечивают успешную реализацию сложных задач в различных сферах – от строительства и IT до науки и образования. Цель этого дня – подчеркнуть роль проектного подхода в современном мире и поблагодарить тех, кто умеет превращать идеи в реальные результаты.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
Этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году. Его цель – привлечь внимание к вреду, который несет природа во время войн, и подчеркнуть необходимость защищать экосистемы даже в периоды конфликтов. Ведь война разрушает не только жизнь людей, но и природную среду, которая требует десятилетий для восстановления.
Всемирный день "Прекратим кричать" (World Stop Yelling Day)
Необычный, но глубокий по смыслу праздник, который призывает к спокойному общению без агрессии. Идея заключается в том, чтобы напомнить людям о важности эмоционального контроля, взаимоуважения и культуры диалога – дома, на работе, в школе.
Фестиваль кино о собаках (Dog Film Festival)
В этот день во многих странах мира проходят показы фильмов, посвященных собакам – как документальных, так и художественных. Цель фестиваля – почтить верность и преданность четвероногих друзей человека, поддержать приюты для животных и распространить идеи гуманного отношения к ним.
Исторические события 6 ноября
- 1657 – состоялась Корсунская рада, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе.
- 1860 – Авраам Линкольн избран 16-м президентом Соединенных Штатов Америки.
- 1932 – на выборах в Германском Государстве большинство голосов получила партия национал-социалистов.
- 1942 – состоялся первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 "Пугач", на котором впервые в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота.
- 1944 – отстроена и возобновила свою работу Киевская радиостанция.
- 1951 – начал работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории Украинского телевидения.
- 1960 – в Киеве запущена первая очередь метрополитена – 5-километровый участок Святошино-Броварской линии соединил станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".
- 1962 – Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждала расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призвала всех членов ООН прекратить любые экономические и военные отношения с ЮАР.
- 1984 – на президентских выборах в США убедительную победу во второй раз получил республиканец Рональд Рейган.
- 1991 – распущена Коммунистическая партия Советского Союза.
- 1998 – наводнение на Закарпатье.
- 2024 – Дональд Трамп после четырехлетнего перерыва во второй раз избран на пост президента США.
- Кто родился 6 ноября
- 1771 – Алоис Зенефельдер, изобретатель литографии.
- 1811 – Маркиян Шашкевич, украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель, председатель "Русской троицы";
- 1814 – Адольф Сакс, бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона;
- 1855 – Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель, академик АН УССР (1929).
- 1861 – Джеймс Нейсмит, канадский учитель физкультуры, изобретатель игры в баскетбол (1891);
- 1880 – Роберт Музиль, австрийский писатель и эссеист, драматург и театральный критик.
- 1952 – Майкл Каннингем – американский писатель.
- 1988 – Эмма Стоун, американская актриса.
- 1988 – Кончита Вурст, австрийский певец, победитель "Евровидения 2014".
В этот день умерли:
- 1912 – Николай Лысенко, украинский композитор, пианист, педагог, хоровой дирижер, музыкально-общественный деятель; основоположник украинской классической музыки.
- 1941 – Морис Леблан, французский писатель и журналист, известный своими произведениями о полицейских и их приключениях, автор, создавший образ благородного грабителя Арсена Люпена.
- 2020 – Михаил Жванецкий, украинский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений.
