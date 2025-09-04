Какой праздник 4 сентября: календарь событий

4 сентября календарь напоминает о сочетании религиозных традиций, мировых инициатив и важных исторических событий. В этот день верующие чтят икону Божьей Матери "Неопалимая купина", которую считают защитницей от пожаров и стихийных бедствий.

Также отмечают Всемирный день тхэквондо, что подчеркивает значение этого боевого искусства в мире, и День сексуального здоровья, посвященный теме ответственного отношения к себе и своему телу.

Отдельно существует и неофициальный День таможенного брокера, который касается профессии, важной для международной торговли.

Дата 4 сентября имеет и немалый исторический резонанс для Украины и мира — именно в этот день в 1991 году над Верховной Радой взвился желто-голубой флаг. Поэтому сегодняшний день сочетает духовность, культуру, спорт и память о значимых событиях прошлого.

Праздники 4 сентября

Всемирный день тхэквондо

Неофициальный день таможенного брокера

Всемирный день сексуального здоровья

Церковный праздник 4 сентября

Сегодня православные христиане отмечают праздник иконы Божьей Матери, известной как "Неопалимая купина". Этот образ символизирует чудесное явление Бога Моисею в виде горящего куста, который не сгорел, что является прообразом Пречистой Девы Марии.

Икона "Неопалимая купина" считается заступницей от пожаров и других стихийных бедствий. В этот день верующие обращаются к Богородице с молитвой о защите своих жилищ и семей. В народе считают, что эта икона помогает спастись не только от огня, но и от болезней и несчастий.

Исторические события 4 сентября

476 — глава германских наемников Одоакр сверг последнего императора Западной Римской Империи Ромула Августула.

1837 — американский изобретатель Сэмюэл Финли Бриз Морзе разработал азбуку Морзе.

1870 — после отречения Наполеона III Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозгласили в Париже Третью республику и сформировали правительство национальной обороны.

1884 — в Российской империи отменена автономия университетов.

1885 — в Нью-Йорке открылось первое в США кафе самообслуживания.

1886 — последний американский индеец — воин, Джеронимо сдался в Аризоне. После заключения он стал фермером и советником армии США.

1888 — американец Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, которая работала на пленке, которая скручивалась в рулон, и зарегистрировал свою торговую марку — "Кодак".

1918 — войска США высадились в Архангельске для интервенции в гражданской войне в Российской империи.

1920 — Главный Атаман Армии УНР С.Петлюра утвердил "Инструкцию для военных агентов и для лиц, которые их заступают", где впервые изложены концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе Украинской Народной Республики.

1928 — утверждено новое украинское правописание ("скрипниковское"), которое действовало до 1933.

1938 — создана Украинская Национальная Оборона ("Карпатская Сечь"), которую возглавил Степан Росоха.

1965 — в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" состоялся митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции.

1991 — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.

1995 — основано поисковую систему SAPO.

1996 — колумбийские партизаны атаковали государственные военные базы, в ответ на средства антикокаиновой войны в стране.

2018 — официально завершился мультсериал Adventure Time.

Именинники 4 сентября

Евтихий, Елизавета, Ириний, Каллиник, Лупп (Луп), Флорентий.

