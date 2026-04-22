Какой праздник 22 апреля: все об этом дне

22 апреля – дата, в которой соединились духовные традиции, забота о планете и события, изменившие ход истории. В этот день верующие чтят преподобного Феодора Секиота, а мир напоминает о важности сохранения природы через Международный день Матери-Земли.

Видео дня

Также календарь сохранил немало ярких фактов – от основания Бастилии до выдающихся событий в Украине и мире. Это день, когда рядом стоят вера, наука, культура и память о прошлом.

Праздники в Украине и мире

День Луки

Всемирный день селфи Земли

Международный день Матери-Земли

Международный день секретаря

Церковный праздник 22 апреля

22 апреля церковь чтит память преподобного Феодора Секиота, епископа Анастасиупольского, который еще с детства избрал путь строгого служения Богу и получил от Господа дар чудотворения. Верующие вспоминают святого как великого молитвенника и целителя, чья жизнь стала примером глубокого смирения и неутомимой помощи ближним.

События этого дня

1370 — по приказу французского короля Карла V заложен первый камень в фундамент крепости Бастилия.

1500 — экспедиция португальца Педру Алвариша Кабрала первой из европейцев достигла берегов Бразилии и провозгласила ее собственностью Португалии.

1760 — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Юный музыкант-бельгиец вкатился в зал на изобретенном им средстве передвижения со скрипкой в руках и врезался в зеркало.

1838 — впервые пароход пересек Атлантический океан.

1915 — возле бельгийского города Ипр немцы впервые осуществили удачную газовую атаку (хлор).

1918 — Крымская группа Армии УНР под командованием Петра Болбочана, выполняя тайный приказ правительства УНР — опережая немецкие войска, захватить Крым, взяла Джанкой, а 24 апреля — Симферополь

1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут появляться на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1922 — в городе Подебрады (Чехословакия) открыта Украинская хозяйственная академия (с 1932 — Техническо-хозяйственный институт).

1943 — Альберт Гофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.

1952 — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада.

1954 — СССР вступил в ЮНЕСКО.

1965 — принято решение о создании в Киеве радиостанции "Луч".

1967 — группа "Pink Floyd" впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1967 — в Греции путем вооруженного переворота к власти пришла хунта "черных полковников".

1968 — СССР, Великобритания и США подписали в Москве Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов, возвращении объектов, запущенных в космическое пространство.

1969 — в Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза.

1970 — В США впервые в мире состоялось празднование Дня Земли.

2004 — объявили о своем распаде Orbital, прощание группы с публикой состоялось на фестивале Glastonbury.

2004 — в КНДР неподалеку от границы с Китаем возле железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. В результате столкновения погибло до 3000 человек, полностью уничтожено и помещение вокзала.

2007 — премьера в Украине серии "Love's Labours Lost in Space" мультсериала Футурама.

Именинники 22 апреля

Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Лука, Остап, Платон, Федор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.