Какой питомец идеально вам подходит по дате рождения

Найти идеального питомца может быть непросто, даже сложно. Нужно учесть множество факторов, таких как ваш образ жизни и то, подходит ли вам животное, требующее или не требующее особого ухода. Большинство сразу же выбирают кошку или собаку, но истинную вторую половинку они могут найти в другом виде питомца.

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Астрологи утверждают, что к счастью, вы можете найти идеального питомца, которого вам суждено было завести, в зависимости от месяца вашего рождения, пишет Parad.

Январь: Муравьиная ферма

В январе происходит много всего, поскольку этим месяцем управляют знаки Сатурна — Козерог и Водолей . Январь сталкивается с большим количеством кармических уроков, чем большинство людей. На них возложена огромная ответственность, обязательства и обязанности. Мысль о заботе о чем-то еще помимо профессиональных дел и домашних обязанностей вызывает у январей стресс. Поэтому их идеальным питомцем станет муравейник. Январь позаботится о том, чтобы муравейник был должным образом огорожен и обогащен необходимыми условиями, поэтому ему не придется беспокоиться о своем муравейнике.

Февраль: Шиншилла

Люди, родившиеся в феврале, хотят необычного питомца, который бы выделялся. Февраль – это смесь индивидуалистичного Водолея и фантастического Рыб, поэтому в этом месяце рождения часто встречаются экзотические животные. Идея иметь питомца, которого нет ни у кого другого, приводит февральцев в восторг. Из всех экзотических животных, которых можно выбрать, они влюбятся в свою шиншиллу. Эти крошечные пушистые грызуны, несомненно, очаровательны, особенно учитывая их яркий характер. Февральцы будут совершенно очарованы своей уверенной в себе игривой шиншиллой.

Март: Морская свинка

Идеальный питомец для марта соответствует их спокойной, мечтательной энергии. Рожденные в этом месяце разделяют непринужденный характер Рыб и страсть Овнов к животным. Они любят всех животных, но морская свинка занимает особое место в сердце марта. Как будто их писклявого писка недостаточно, морские свинки — фантастические питомцы. Эти крошечные грызуны известны своим милым, нежным характером и яркими личностями. Март будет бесконечно развлекаться проделками своей морской свинки. Морские свинки отражают жизнерадостность марта, а также соответствуют спокойному образу жизни этого месяца рождения.

Апрель: Золотистый ретривер

Родившиеся в апреле ищут питомца, который дополнит их образ жизни. Апрельская эра ассоциируется с энергичными Овнами и спокойными Тельцами , поэтому их питомец должен идеально сочетать в себе игривость и любовь к играм. В лице золотистого ретривера они найдут верного друга на всю жизнь. Апрель мгновенно влюбится в солнечный характер этого щенка. Золотистые ретриверы любимы за свой беззаботный нрав и непоколебимую преданность. Будь то отдых на диване или долгая пробежка, жизнь апреля с золотистым ретривером будет казаться полной.

Май: Кошка

Кошка — это идеальная золотая середина, отвечающая всем требованиям Близнецов. Хотя существует множество пород кошек,

Июнь: Черепаха

А что если бы Джун могла поделиться своим питомцем с будущими поколениями ? Идея иметь питомца, который будет передаваться из поколения в поколение, привлекает Близнецов и Раков, родившихся в этом месяце. Достичь этой цели проще, чем многие думают, потому что Джун может найти себе питомца на всю жизнь в лице черепахи. Черепаха не только понравится детям Джун, а может быть, и их внукам, но и подарит тихое и уютное общение тем, кто родился в этом месяце. Джун будет в восторге, зная, что ее черепаха станет ее компаньоном на десятилетия вперед.

Июль: Рак-отшельник

Все, кто родился в июле, ищут в своем идеальном питомце чуткость. На июль влияют знаки зодиака , управляемые светилами , — Рак и Лев, поэтому они хотят питомца, который отражает их страстное, темпераментное сердце. Интересно, что они найдут себе компаньона в раке-отшельнике. Раки-отшельники, как и все крабы, — очень чувствительные существа. У них нежная душа и спокойный нрав, которые идеально соответствуют качествам, которые июльцы ищут в питомце.

Август: Рыбка Бетта

Август серьезно относится к выбору питомца. Ее страсть, свойственная Льву, и проницательность, свойственная Деве, позволяют ей убедиться, что питомец идеально ей подходит. Август потратит много времени на изучение всех вариантов, в конечном итоге остановившись на бойцовой рыбке. Эта яркая тропическая рыбка соответствует ее представлениям о питомце. Август сделает все возможное, чтобы создать идеальную среду для жизни своей бойцовой рыбки. Кроме того, бойцовые рыбки известны своим ярким характером, поэтому Август сможет с удовольствием обучать свою рыбку простым трюкам.

Сентябрь: Карликовый хомяк

Люди, родившиеся в сентябре, безмерно рады заботе о своих питомцах. Дева, родившаяся в сентябре, вдохновляет на совершенство, а Весы — на все милое. Благодаря этим двум знакам зодиака, все, кто родился в сентябре, неравнодушны к маленьким, очаровательным существам. Хотя у них есть множество вариантов, в сентябре их больше всего привлекут карликовые хомячки. Сентябрьцы будут очарованы их размерами, ласковым характером и игривостью.

Октябрь: Влюблёенные птички

Октябрьцы понимают, насколько важна компания, даже для их питомца. Хотя все Весы и Скорпионы, родившиеся в октябре , хотят быть для своего питомца на первом месте, они знают, что ему нужен друг вне их круга общения. Идеальным решением станет приобретение пары неразлучников. Октябрьцы смогут обожать своих очаровательных попугайчиков, будучи уверенными, что они прекрасно уживаются вместе. Наблюдение за их взаимодействием и играми может даже вновь разжечь пламя романтики в сердце самого октябрьца.

Ноябрь: Змея

Помимо тех, кто родился в ноябре , очень немногие люди добровольно заводят рептилий. Ноябрьцы ничего не боятся благодаря сочетанию табуированного Скорпиона и смелого Стрельца . Они скорее заведут себе какое-нибудь жуткое насекомое, которое напугало бы большинство. К счастью, ноябрьцы видят красоту и очарование в змее. Змеи подходят не всем, но ноябрьцев покорят их уникальные черты и характер. Ноябрьцы не могут не испытывать привязанности к своему скользкому другу.

Декабрь: Лошадь

Конечно, декабрьские именинники не склонны к роскошным, требующим особого ухода домашним животным. У них есть стремление к большему и лучшему, свойственное Стрельцам, и высокие ожидания Козерогов, поэтому все, кто родился в декабре, имеют определенные желания относительно своего идеального питомца. К счастью, лошадь им вполне подойдет. Содержание лошади в качестве домашнего животного – это невероятно шикарно. От верховой езды до потенциального участия в престижных соревнованиях, быть владельцем лошади соответствует декабрьской жажде приключений и желанию иметь питомца, достойного статуса.

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