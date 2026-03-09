Какой овощ самый полезный и его нужно есть всем: делимся полезной информацией от специалистов

Овощи – неотъемливая часть рациона. Специалисты рекомендуют есть овощи в любом виде, а лучше в сыром и сезонные, каждый день. Готовить из овощей можно полезные и вкусные салаты, рагу, закуски.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, какой овощ самый полезный и чем именно он полезен.

Полезные овощи

Согласно исследованиям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), абсолютным чемпионом среди самых полезных овощей в мире считается брокколи, набравшая максимальные 100 баллов за плотность питательных веществ. Она является суперфудом, содержащим рекордное количество витаминов К, С, А и фолиевой кислоты, поддерживая иммунитет, здоровье костей и сердца.

Брокколи рекомендуют употреблять 3-4 раза в неделю, готовя ее на пару или добавляя в супы для сохранения максимума пользы.

Вот несколько других лидеров по пользе

Кресс-салат:

Часто упоминается как самый плотный по питательным веществам листовой овощ, опережающий даже брокколи в некоторых рейтингах.

Помидоры

Богаты антиоксидантом ликопеном, который лучше всего усваивается после термической обработки, и предотвращают раковые заболевания.

Морковь

Лидер по содержанию бета-каротина (провитамин А) для зрения, кожи и иммунитета.

Шпинат

Чрезвычайно насыщен питательными веществами при минимальной калорийности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: