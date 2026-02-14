Какое женское имя было едва ли не самым популярным в СССР: что означало

То, как родители называют детей, часто связано с историей, идеалами и общественными настроениями. Одно из женских имен в советские времена имело особое символическое значение и входило в число самых распространенных.

После определенного периода забвения оно снова вернулось в списки популярных. OBOZ.UA рассказывает, какое женское имя было в списке любимых у советских родителей.

Имя Виктория имеет латинские корни и переводится как "победительница". В Древнем Риме так называли богиню победы, которую почитали как символ триумфа и силы духа.

Благодаря глубокому смыслу имя быстро распространилось в европейских странах, а впоследствии стало популярным и на территории бывшего СССР.

В Советском Союзе имя Виктория особенно часто давали девочкам, рожденным в 1960–1980-х годах. Для многих родителей оно ассоциировалось с победой во Второй мировой войне. Символизм триумфа и силы был близок обществу того времени.

По статистическим данным, в середине 1970-х годов имя Виктория входило в число самых популярных. Например, в 1975 году примерно каждая двадцатая новорожденная девочка получала это имя.

После распада СССР мода на имена изменилась. Родители начали выбирать более "мягкие" или древние варианты – Мария, Ксения, Анастасия. Викторию же начали воспринимать как несколько официальную и "советскую". В 1990-х годах оно казалось многим устаревшим и громоздким.

Сегодня Виктория снова звучит современно и уверенно. Оно хорошо сочетается с украинскими и европейскими фамилиями, легко произносится на разных языках и имеет международное звучание.

Поэтому имя Виктория прошло путь от символа послевоенного триумфа до короткого периода забвения и нового возрождения.

