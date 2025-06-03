Почему в СССР стало популярным имя Нинель: сейчас кажется нелепым

Незаметной частью советского наследия, на которое многие уже даже не обращают внимания, являются некоторые имена. Например, со времен СССР к нам пришло женское имя Нинель.

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Сейчас оно кажется одной из форм имени Нина. Однако на самом деле его происхождение имеет яркую идеологическую окраску. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Итак, со свержением царской власти в Российской Империи и установлением коммунистического режима радикально начали менять идеологию. Советы ломали все традиции – подменяли религиозные праздники светскими, боролись с идейными противниками, выкорчевывали аристократию и интеллигенцию, возвышая в правах так называемый рабочий класс.

В поле зрения коммунистов попали даже обычные имена, которые давали детям при рождении. Так, поскольку религия была объявлена враждебной, в СССР попытались заменить привычку нарекать детей в соответствии с церковным календарем, и придумать целый корпус имен, которые были бы связаны с коммунистической идеологией.

Таким образом, например, возникли неуклюжие имена-аббревиатуры вроде Даздарперма (от русского "да здравствует первое мая") или Пофистал (так же от русского "победитель фашизма Иосиф Сталин"). Однако они, в силу неестественного звучания и сложности произношения не прижились.

А вот имена, похожие на настоящие, приобрели определенную популярность. Например, среди людей, рожденных в раннем СССР можно было найти мужчин по имени Ким. Корейских корней у них не было, их имя расшифровывалось как "Коммунистический интернационал молодежи". Так же новую популярность приобрело женское имя Гертруда, которое расшифровывали, как "героиня труда".

Отдельную группу составляли имена, "посвященные" так называемому вождю народов Владимиру Ленину. Так мужские имена Владлен и Владилен именно так и расшифровываются – Владимир Ленин. А вот имя Нинель является ничем иным, как обратным прочтением фамилии лидера коммунистов. Никакой связи с именем Нина оно не имеет.

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