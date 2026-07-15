Каким был Славянск в начале XX века: исторические фотографии

Современный Славянск остается одним из немногих городов Донецкой области, которые не были оккупированы и не разрушены до основания российскими захватчиками. Однако он довольно сильно страдает от регулярных обстрелов. А в начале ХХ века здесь все было совсем иначе.

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Каким нарядным и уютным был Славянск, показал исследователь из поселка Нью-Йорк Донецкой области, известный под псевдонимом Etnografo Donetz. Цветные фотографии города возрастом более 100 лет, найденные им, опубликовало "Свободное радио".

На старых почтовых открытках и фотографиях города можно увидеть здания с изысканной архитектурой, ухоженный центр, реку Торец с природными пышными берегами и гору Карачун, которая тогда носила другое название. Также видно, что уже в то время в городе была развита железнодорожная инфраструктура. Часть материалов краевед взял из ведомственного издания конца XIX века – альбома, посвященного Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.

На целых трех иллюстрациях из этого альбома изображен вокзал станции Славянск со стороны города: там видно значительное количество груженых вагонов, а на одной из открыток показан вид вокзала уже со стороны путей. Другая фотография демонстрирует местность вблизи станции, где на горизонте виден холм, который сейчас известен как Карачун. В то же время краевед пояснил, что такое название закрепилось лишь в советский период, тогда как раньше эту возвышенность называли Мазановой горой – от названия деревни, расположенной у ее подножия, которое происходило от фамилии помещика Мазана.

На еще одной иллюстрации запечатлен железнодорожный мост через реку Торец, протекающую через город. В целом, как следует из материалов, уже в начале XX века Славянск имел хорошо налаженное железнодорожное сообщение с другими городами, в частности благодаря активному производству соли, которую отсюда транспортировали в различные регионы.

Отдельно упоминается и городской курорт, действовавший в Славянске и известный лечением с помощью соли. Историк железных дорог Павел Белицкий из Мирнограда пояснил, что эту ветку открыли в 1893 году как подъездную к соляным заводам, а уже через год продлили до курорта и сделали доступной для общего пользования. По его словам, в 1895 году конечную платформу "Славянские Минеральные Воды" преобразовали в станцию Рапная, и на этом участке действовало как грузовое, так и пассажирское сообщение.

Названия станций также были связаны с соляной тематикой: в частности, "Рапная" происходит от слова "рапа", означающего концентрированный соляной раствор. Белицкий, ссылаясь на расписание движения поездов за 1913 год, отметил, что городской поезд делал шесть остановок в пределах Славянска – от Рапной до вокзала.

Он также добавил, что в 1964 году участок этой ветки закрыли – официально из-за работ по замене ливневой канализации, хотя в неофициальных версиях упоминаются и проблемы с проседанием зданий. Примерно в 1970 году путь демонтировали, а до того времени здесь курсировал пригородный поезд.

На нескольких фотографиях также видна река Торец с живописными берегами. Кроме того, в кадр попал расположенный в центре города Троицкий собор. Достопримечательность снимали многократно и с разных ракурсов. Краевед обратил внимание, что на фасаде храма в те времена были часы, что является довольно необычной деталью. Площадь перед собором оставалась немощеной, поэтому во время дождей там образовывалось болото, и для удобства пешеходов прокладывали специальные деревянные мостики.

В целом центр Славянска на старинных снимках выглядит опрятно, как для провинциального города того времени. Видно много зелени, хотя деревья еще молодые. В то же время из писем и воспоминаний современников известно, что в городе было довольно пыльно.

Люди на почтовых открытках встречаются редко, что объясняется техническими особенностями фотографии того времени: из-за длительной выдержки им приходилось стоять неподвижно несколько минут, иначе изображение получалось размытым.

Среди материалов есть и цветные фотографии учебных заведений, в частности женской гимназии и здания коммерческого училища. Последнее было сфотографировано еще до советского периода, однако подпись к нему, вероятно, добавили уже во времена УССР.

Подводя итог, Etnografo Donetz отметил, что создание качественных, а тем более цветных снимков более века назад было значительно сложнее, чем сегодня. Он также обратил внимание на то, что в настоящее время черно-белые фотографии часто раскрашивают с помощью искусственного интеллекта, но в то же время напомнил, что еще до 1917 года существовали и оригинальные цветные открытки, которые издатели раскрашивали вручную. Краевед предположил, что было бы интересно сравнить, смогли бы современные технологии воспроизвести эти цвета столь же точно.

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