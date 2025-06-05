Какие травы святят на Троицу: растения-обереги и 'магниты' для денег

Уже в это воскресенье, 9 июня украинцы будут отмечать последний праздник пасхального цикла - Троицу. В народе он называется Зелеными праздниками и сопровождается традицией украшать дом живыми растениями.

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OBOZ.UA рассказывает, откуда появилась эта традиция и что она означает. А также советуем, какие травы стоит выбрать для украшения своего дома и что они означают. В частности, какие помогут защититься от злых сил, а какие – привлечь счастье и деньги.

С точки зрения церкви, на Троицу отмечают сошествие Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после воскресения Христа и через десять дней после его вознесения, последователи Спасителя собрались отпраздновать иудейский праздник Шавуот. И в момент, когда они все были вместе, над их головами появились языки пламени – это Святой Дух сошел с неба, чтобы наделить их способностью говорить на разных языках и таким образом проповедовать христианство. После этого апостолы и первые верующие разошлись по земле, чтобы нести Слово Божье.

В народе примерно в это же время отмечаются праздник летнего солнцестояния – день чествования силы природы. В этот день жгут большой костер, который символизирует солнце в зените, а еще собирают травы, которые, как считаются, имеют в праздничные дни особенно выраженную лечебную силу.

Впоследствии эти две традиции объединились. Зелень начали святить в церквях, а потом нести букеты домой, чтобы обеспечить себе счастье, здоровье и достаток на весь год. В основном это травы и зелень, которые имеют выраженный приятный аромат. Считается, что именно он имеет ту самую защитную силу. И вот какие растения на Троицу несут в церковь.

Аир

Это растение со специфическим свежим ароматом является символом праздника Троицы. Стебли аира разбрасывают по полу в доме. Это должно привлечь в жилище добро, очистить его от негатива и укрепить здоровье всех, кто в нем живет.

Чабрец (тимьян)

Считается женским растением, символизирующим Деву Марию. Чабрец используют в обрядах на счастливый брак, а сушеное зелье кладут в подушки, чтобы защититься от ночных кошмаров. По народным поверьям, окуривание дома чабрецом прогоняет злых духов и защищает домашних животных.

Мята и мелисса

Эти пахучие травы очищают пространство от плохой энергии и помогают наладить спокойствие в доме. Сухую мяту кладут под подушку для лучшего сна, а мелисса создает атмосферу уюта и душевного тепла. В дополнение ароматические растения считаются символом богатства и гостеприимства, поэтому должны способствовать появлению в доме денег.

Любисток

Это растение издавна считается оберегом от нечистой силы и злых мыслей. Корень любистка добавляют в воду для купания, отваром моют волосы, а мамы кладут его в постель своим дочерям для счастливого брака. Причем счастливого не только с точки зрения отношений, но и с точки зрения достатка.

Полынь

По древним преданиям, полынь защищает от темных духов и нечистой силы. Ее дымом окуривают жилье, а пучок полыни прикрепляют у входа над дверью, чтобы никакая нечисть не могла его пересечь. Полынь имеет выраженные лечебные свойства, успокаивает нервы и улучшает процесс пищеварения. А еще в народе верят, что она способна изгонять из дома нищету.

Калина

Символизирует девичью красоту, а значит и любовь, а также плодовитость. Калину считают растением, привлекающим добрую судьбу

Пижма

В народе считают, что это растение защищает от сглаза. Так это или не так, проверить сложно, но с практической точки зрения пижма вполне успешно справляется с защитой домашних вещей от моли.

Душица, медуница, тысячелистник, зверобой

Эти ароматические лекарственные травы также входят в состав троицкого зелья. Их собирают накануне праздника и используют для украшения дома, считая, что они приносят благополучие и защищают от зла.

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