Троицкая родительская суббота: дата, традиции и запреты

Накануне великого праздника Троицы православные христиане отмечают родительскую субботу. Это день, когда принято поминать умерших родственников и молиться за их души.

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Особенностью Троицкой родительской субботы является то, что ее дата, как и всех дат, связанных с пасхальным циклом, меняется. OBOZ.UA рассказывает, на когда приходится день поминовения в 2025 году. А также напоминаем о его традициях и запретах.

Дата Троицкой родительской субботы в 2025 году

Праздник Троицы в христианской традиции отмечают на 50 день после Пасхи. А родительскую субботу справляют накануне. Поскольку Троица в этом году отмечается 8 июня, то поминальный день выпадает на субботу, 7 июня.

Что принято делать в поминальные субботы

Такие даты, а их в церковном календаре есть несколько, посвящены поминовению умерших родственников, а также молитвам за спасение их душ. В родительские субботы верующие посещают кладбища и наводят порядок на могилах. Умершим приносят цветы и лампадки.

Также в родительские субботы полагается ходить в церковь. В этот день проходят специальные поминальные службы и можно заказать молитву за упокой душ усопших близких, поставить в их память свечу. Конечно, поминают умерших и молятся за них дома, в кругу семьи.

В поминальные дни особое значение приобретает благотворительность. В родительскую субботу стоит подать милостыню, пожертвовать на нужды храма или каким-то другим образом помочь нуждающимся.

Запреты, которые действуют в родительскую субботу

Поскольку это поминальный день, его стоит провести сдержанно, посвятив свои мысли и молитвы тому, кто уже не рядом. Это накладывает определенные ограничения на поведение человека. Так в этот день не стоит:

громко веселиться и устраивать гуляния и развлечения;

выполнять тяжелый физический труд дома или на земле;

отказывать в помощи тем, кто о ней просит;

ссориться, конфликтовать, оскорблять друг друга – считается, что ссоры в поминальный день могут навлечь беду на всю семью.

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