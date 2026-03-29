Какие сюрпризы приготовила погода украинцам 30 марта: где будут идти дожди. Карта

Погода в Украине в первый день новой недели – 30 марта – будет дождливой и облачной. Однако в северных областях, а также в части центральных осадков не предвидится.

О том, чего ожидать от понедельника, рассказали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Прогноз опубликован на сайте УкрГМЦ.

Какой будет погода в понедельник, 30 марта

Небо будет облачным с прояснениями. Ветер – преимущественно северным, со скоростью 5–10 метров в секунду.

В среднем по Украине ночью ожидается от +3 до +8 тепла, а днем – от +9 до +14.

В западных областях температура несколько ниже, от +6 до +11 градусов. На юге и востоке страны понедельник будет теплее: ночью от +6 до +11, днем от +14 до 19. На Запорожье, Донетчине и Луганщине воздух прогреется даже до +20 или даже до +21 градуса.

