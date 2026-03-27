В Украину в начале апреля ворвется похолодание: синоптик ответил, может ли выпасть снег

Уже в начале следующего месяца в Украину придет холодная погода из Скандинавии. Однако в то же время холодные воздушные массы вряд ли на короткое время вернут снег.

Об этом рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в интервью украинским медиа. По его словам, уже в начале апреля мы получим порцию скандинавской прохлады, поэтому температурный фон значительно снизится.

Похолодание в начале апреля

По словам синоптика, обычно после снежной и прохладной зимы, еще в начале марта удерживался снежный покров, тогда как полное оттаивание почвы происходит только в конце марта.

"Сейчас мы чувствуем тепло из южных широт. Дневные максимумы температуры достигают +13...+15 градусов, а среднесуточная температура в эти выходные прогнозируется в диапазоне +10...+11 градусов, что вполне соответствует второй половине апреля", – сказал он.

Постригань также отметил, что несмотря на похолодание аномальная зима не вернется. Но поскольку весна является переходным сезоном от зимы к лету, температурные "качели" и арктическое является вполне нормальным явлением, потому что это как раз и подчеркивает изменчивый характер весенней погоды.

"Громкие заголовки в инфопространстве о снеге и морозах в апреле - это никакая не сенсация, такое бывает. Однако, говорить о залегании снежного покрова и возвращении зимы не стоит. В атмосфере будут доминировать циклоны, а потому стабильно теплой и сухой погоды ждать не следует. Все будет зависеть от траектории и скорости движения барических образований", – говорит метеоролог, отметив, что вполне вероятно, что в некоторых регионах будет выпадать дождь, а местами возможны и кратковременные возвращения снега.

Напомним, ранее климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

