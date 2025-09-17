Какие растения в саду надо обрезать в сентябре: список

Сентябрь – время подготовки сада к зимнему периоду. Именно обрезка помогает растениям избавиться от лишней нагрузки, сохранить силы и сформировать здоровую основу для будущего сезона.

Если правильно подойти к этой процедуре, деревья, кусты и многолетние растения легче переживут морозы и активнее будут развиваться весной. OBOZ.UA рассказывает какие растения в саду следует обрезать в сентябре.

Плодовые деревья

В сентябре проводят санитарную обрезку яблонь, груш, слив и других плодовых деревьев. Удаляют сухие, больные или поврежденные ветви, а также те, что чрезмерно загущают крону.

Такая работа улучшает доступ света и воздуха, снижает риск развития грибковых заболеваний и способствует формированию более качественного урожая следующего года.

Розы

Кусты роз в этот период нуждаются в легкой обрезке. Стоит срезать отцветшие бутоны и слабые побеги, чтобы растение не тратило силы на ненужные части. Это позволяет розам направить энергию на укрепление новых ветвей и закладки цветочных почек для обильного цветения в следующем сезоне.

Гортензии

При обрезке гортензий важно учитывать вид. Метельчатые и древовидные разновидности цветут на побегах текущего года, поэтому их можно укоротить на треть. У крупнолистных гортензий цветы появляются на прошлогодних ветвях, поэтому радикальная обрезка им вредит. Для таких растений достаточно снять отцветшие соцветия и сухие ветви.

Декоративные кусты

Сентябрь – подходящее время для формирования кроны летних цветущих кустов. Спирея, буддлея или дейция после завершения цветения хорошо реагируют на легкую стрижку. Это не только придает растениям опрятный вид, но и стимулирует образование новых побегов, которые принесут пышное цветение в следующем году.

Многолетние травы

В осенней обрезке нуждаются также лаванда, розмарин, шалфей, вереск и тимьян. Укорачивание вытянутых или ослабленных побегов помогает сохранить компактную форму кустиков и предотвратить их вымерзание зимой. Важно не срезать деревянистые части стеблей, ведь это может повредить растение.

