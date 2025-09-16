Чем подкормить сливу осенью: действенные средства

Когда последние сливы собраны, а ветви немного устало склоняются после щедрого урожая, стоит подумать о предстоящем сезоне. От осеннего ухода зависит, проснутся ли плодовые деревья весной сильными и здоровыми, дадут ли они щедрые плоды, выдержат ли зимние морозы.

Осенняя подкормка – это не просто "добавка" к земле, это залог щедрого урожая следующим летом.

Уход за сливой осенью

Все плоды, оставшиеся на земле, нужно собрать. Иначе они станут очагом гнили и привлекут вредителей.

После сбора урожая удаляют сухие, поломанные и больные ветви. Это дает дереву силы для восстановления и развития молодых побегов к зиме.

Самый большой враг сливы осенью – тля. Для профилактики можно использовать настои луковой шелухи, чеснока, полыни с хозяйственным мылом. Эффективным методом также является обработка деревьев раствором мочевины. Делать это надо только в сухую погоду.

Чем подкормить сливы в сентябре

После сбора урожая наступает время подкормки. Но важно помнить, что азотные удобрения осенью применять нельзя. Они стимулируют рост зелени, что снижает зимостойкость дерева.

Лучше всего выбрать фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корни и помогают сливе легче пережить холод:

суперфосфат (обычный или двойной);

аммофоска;

сульфат калия (сернокислый калий);

калимагнезия;

хлористый калий;

монофосфат калия.

Подкормку можно делать сухим способом (рассыпать удобрение в прикорневой зоне с последующим поливом) или жидким (растворять в воде и выливать в приствольные лунки).

Как правильно внести удобрения

Распределять подкормки следует по проекции кроны – то есть на расстоянии от 40–60 см от ствола и до 2 м. Именно там расположены основные всасывающие корни. После внесения почву следует разрыхлить и хорошо полить.

