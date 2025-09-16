Чем подкормить сливу осенью: действенные средства
Когда последние сливы собраны, а ветви немного устало склоняются после щедрого урожая, стоит подумать о предстоящем сезоне. От осеннего ухода зависит, проснутся ли плодовые деревья весной сильными и здоровыми, дадут ли они щедрые плоды, выдержат ли зимние морозы.
Осенняя подкормка – это не просто "добавка" к земле, это залог щедрого урожая следующим летом. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить сливовые деревья осенью
Уход за сливой осенью
Все плоды, оставшиеся на земле, нужно собрать. Иначе они станут очагом гнили и привлекут вредителей.
После сбора урожая удаляют сухие, поломанные и больные ветви. Это дает дереву силы для восстановления и развития молодых побегов к зиме.
Самый большой враг сливы осенью – тля. Для профилактики можно использовать настои луковой шелухи, чеснока, полыни с хозяйственным мылом. Эффективным методом также является обработка деревьев раствором мочевины. Делать это надо только в сухую погоду.
Чем подкормить сливы в сентябре
После сбора урожая наступает время подкормки. Но важно помнить, что азотные удобрения осенью применять нельзя. Они стимулируют рост зелени, что снижает зимостойкость дерева.
Лучше всего выбрать фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корни и помогают сливе легче пережить холод:
- суперфосфат (обычный или двойной);
- аммофоска;
- сульфат калия (сернокислый калий);
- калимагнезия;
- хлористый калий;
- монофосфат калия.
Подкормку можно делать сухим способом (рассыпать удобрение в прикорневой зоне с последующим поливом) или жидким (растворять в воде и выливать в приствольные лунки).
Как правильно внести удобрения
Распределять подкормки следует по проекции кроны – то есть на расстоянии от 40–60 см от ствола и до 2 м. Именно там расположены основные всасывающие корни. После внесения почву следует разрыхлить и хорошо полить.
