Какие растения в саду надо обрезать до весны: советы экспертов

Специалисты отмечают: в конце зимы остается короткое, но важное "окно" для формовочной обрезки. Именно в этот период растения еще находятся в состоянии покоя и легче переносят вмешательство.

По словам садового эксперта Али Лиджи многие ошибаются, откладывая обрезку до появления первых почек. Когда почки уже набухают и виден новый рост, время для серьезного формирования почти упущено.

Буддлея

Буддлею, известную как "бабочковый куст", нужно обрезать довольно сильно до начала весны. Она цветет на побегах текущего года, поэтому чем активнее ее укоротить, тем пышнее будет летнее цветение.

Эксперт советует срезать прошлогодний прирост до высоты примерно 30–60 см от земли – в зависимости от силы куста. Обрезка может показаться слишком радикальной, однако буддлея хорошо восстанавливается. Если ее не подрезать, куст становится высоким, деревянистым и менее декоративным, а цветов на уровне глаз будет значительно меньше.

Гортензии

С гортензиями садоводы чаще всего допускают ошибки. Главное – определить вид растения.

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) и гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) цветут на побегах нового года, поэтому их можно обрезать в конце зимы без риска потерять бутоны. Побеги укорачивают до здоровой пары почек ниже на стебле – это стимулирует крепкий новый рост.

Зато крупнолистные гортензии (классические "шапки") формируют цветы на прошлогодних побегах. Если обрезать их сейчас, можно удалить цветочные почки этого года. В этом случае следует убрать только сухие или поврежденные ветви.

Плодовые кусты

Крыжовники смородина также нуждаются в обрезке в конце зимы, пока находятся в состоянии покоя. Если сделать это слишком поздно, растение может испытать стресс, что скажется на урожайности.

Крыжовник нуждается в хорошей циркуляции воздуха в центре куста. Следует удалить перекрещенные ветви и побеги, которые будут лежать на земле под весом ягод. Это снижает риск болезней и облегчает сбор урожая.

Черную смородину ежегодно омолаживают, вырезая несколько самых старых побегов у основания.

Красная и белая смородина лучше плодоносят, если укорачивать боковые побеги и сохранять четкую структуру куста.

Эксперты отмечают: каждая культура имеет собственные правила формирования, но ключевым фактором остается время. Поздняя зима – оптимальный период для обрезки, когда растения еще не тратят энергию на активный рост.

