Какие растения нельзя подкармливать золой: урожай будет хуже

Древесная зола считается полезным природным удобрением, но подходит далеко не всем растениям. Ее не стоит вносить под голубику, хвойные, рододендроны, гортензии, щавель, ревень, малину и клубнику в больших количествах, ведь зола имеет щелочную реакцию и может испортить кислотность почвы.

Золу часто используют на огороде как доступную замену фосфорно-калийным удобрениям. В ней содержатся кальций, калий, фосфор, магний, бор, железо, сера, марганец и другие элементы, которые могут поддерживать рост растений, цветение и формирование плодов. Однако главная особенность золы – щелочная реакция. OBOZ.UA рассказывает, какие растения нельзя подкармливать золой.

Чем полезна древесная зола

Древесную золу ценят за то, что минералы в ней находятся в доступной для растений форме. Ее состав зависит от того, что именно сжигали. Например, пепел молодых веток может содержать больше калия, а пепел дуба или березы – больше кальция.

Кальций помогает растениям формировать прочные клеточные стенки, поддерживает развитие корней и может быть полезным для томатов и перцев, которые часто страдают от верхушечной гнили.

Калий отвечает за водный обмен и помогает растениям лучше переносить стресс, в частности засуху или похолодание. Важно и то, что зола не содержит хлора, который является нежелательным для многих культур.

Фосфор поддерживает цветение и формирование завязи, а магний участвует в процессах, связанных с хлорофиллом, поэтому влияет на насыщенный зеленый цвет листьев.

Какие растения хорошо реагируют на золу

Многие огородные и садовые культуры действительно положительно реагируют на древесную золу, особенно если почва на участке кислая.

Томаты и перцы могут получить дополнительную защиту от верхушечной гнили благодаря кальцию.

Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы лучше плодоносят благодаря калию.

Свекла хорошо растет в слегка щелочной среде, поэтому зола для нее может быть полезной.

Лук и чеснок после правильной подкормки лучше хранятся.

Капуста может получить дополнительную защиту от килы и черной ножки.

Вишня, слива, смородина и крыжовник становятся более выносливыми к морозам.

Виноград благодаря калию может накапливать больше сахара.

Также зола подходит для некоторых декоративных растений, в частности лилий, пионов, роз и хризантем.

Какие растения нельзя подкармливать золой

Есть культуры, для которых зола может быть не удобрением, а настоящей проблемой. Прежде всего это растения, которые любят кислую почву.

Голубика, или садовая черника, очень чувствительна к кислотности земли. Если внести под нее золу, почва станет менее кислой, и растение начнет хуже усваивать питательные вещества.

Хвойные растения также не любят щелочной среды, поэтому золу под них лучше не вносить.

Рододендроны и гортензии хорошо чувствуют себя именно в кислой почве. Из-за золы они могут слабее расти, хуже цвести и страдать от дефицита микроэлементов.

Щавель и ревень тоже относятся к культурам, которым нужна кисловатая почва, поэтому подкормка золой для них нежелательна.

Почему зола может навредить малине, клубнике и картофелю

С малиной также стоит быть осторожными. Она любит слабокислую почву, а постоянное внесение золы может привести к тому, что ягоды будут мельчать. Причина – растение не сможет нормально усваивать часть микроэлементов.

Для клубники зола допустима лишь осторожно и не как массовая подкормка почвы. Ее можно использовать для легкого опудривания листьев от вредителей, но регулярно сыпать в землю не стоит.

Картофель тоже не рекомендуют каждый год подкармливать золой в больших количествах. Это может спровоцировать развитие парши. В то же время во время посадки клубни иногда слегка опудривают золой для защиты от вредителей, но это не то же самое, что обильное внесение удобрения в почву.

Почему нельзя сыпать золу прямо в лунку

Одна из распространенных ошибок – добавлять негашеную золу непосредственно в лунку во время посадки. Так делать не стоит.

Из-за высокой концентрации кальция зола может "связать" фосфор и заблокировать калий. В результате растение получит не пользу, а дефицит важных элементов. Особенно опасно так делать с культурами, которые чувствительны к дисбалансу питания. Вместо профилактики проблем можно, наоборот, ухудшить состояние растений.

Золу нельзя смешивать с азотными удобрениями, в частности мочевиной и аммиачной селитрой. Щелочная среда запускает реакцию, из-за которой азот теряется в виде аммиака.

Также не стоит сочетать золу с фосфорными удобрениями, например суперфосфатом. В таком случае фосфор может перейти в форму, которую корни не смогут нормально усвоить.

Лучше вносить эти удобрения отдельно и в разное время, чтобы не снизить их эффективность.

Какую золу можно использовать

Для огорода подходит лишь зола от чистой древесины или соломы. Нельзя использовать остатки после сжигания крашеного дерева, пластика, угля, мусора или других материалов с примесями. Такая зола может содержать тяжелые металлы и токсичные вещества, которые попадут в почву, а затем – в растения.

Также пепел не стоит оставлять под дождем. Вода быстро вымывает из нее калий, и удобрение теряет часть пользы.

Пепел действует долго: его эффект в почве может сохраняться до 3– 4 лет. Поэтому вносить ее каждый год без надобности не стоит.

На тяжелых глинистых почвах золу лучше добавлять осенью. На легких песчаных – весной, чтобы полезные вещества не вымылись талыми водами. Перед внесением желательно понимать, какая почва на участке. Если она уже нейтральная или щелочная, избыток золы может навредить даже тем культурам, которые обычно хорошо на нее реагируют.

