Какие растения нельзя подкармливать золой и почему так

Золу традиционно считают ценной подкормкой для огорода и сада. Она содержит калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы. Кроме того, зола способна снижать кислотность почвы, отпугивать некоторых вредителей и даже предотвращать развитие болезней.

Однако существует распространенное заблуждение: многие огородники вносят золу под все растения без исключения. На самом же деле, она не является универсальной и может нанести вред определенным культурам. OBOZ.UA рассказывает, какие растения не стоит подкармливать с помощью золы.

Почему зола вредит некоторым культурам

Основная причина негативного влияния заключается в свойстве золы повышать pH почвы, то есть делать ее более щелочной. Для растений, которые любят кислую или слабокислую среду, такое изменение становится стрессом.

В щелочной почве они теряют способность полноценно усваивать питательные вещества. Это приводит к ослаблению корневой системы, снижению иммунитета, проблемам с плодоношением и даже гибели кустов.

Какие растения не стоит подкармливать золой

К наиболее чувствительным культурам относятся: голубика, черника, рододендрон, азалия, вереск и хвойные деревья. Они растут именно на кислых почвах, а внесение золы меняет их естественный баланс.

Среди овощей особенно страдают картофель, арбуз, шпинат, щавель и ревень. Подкормка золой может привести к мелким или невкусным плодам, растрескиванию и загниванию урожая. Среди цветочных культур не любят золы гортензии, камелии, календулы и лаванда – у них снижаются декоративные свойства, а стебли становятся более хрупкими.

Какие риски стоит учитывать

При избытке золы наблюдается не только изменение кислотности, но и дисбаланс элементов. Например, избыток кальция уменьшает усвоение азота и железа, что проявляется в пожелтении листьев.

У картофеля резко падает урожайность, а у ягодных культур ухудшаются вкусовые качества плодов. Особенно опасно вносить золу под зимостойкие кустарники: они теряют устойчивость к морозам и чаще болеют.

Как правильно использовать золу

Чтобы избежать вреда, золу нужно применять лишь для растений, которые хорошо переносят или даже любят щелочную почву – это, например, капуста, свекла, лук, морковь. Важно также помнить о качестве: удобрение должно быть получено из чистой древесины без красок, клея или пластика. Категорически запрещено смешивать золу с аммиачными или органическими удобрениями, а также с суперфосфатом.

