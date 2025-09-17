Что обязательно надо сделать в саду в сентябре, чтобы подготовить его к холодам

Холодная и влажная погода приближается, сентябрь уже в разгаре, а настоящая осень не за горами. Поэтому может возникнуть слишком большой соблазн покинуть сад и оставить растения увядать и погибать, пока вы не восстановите его весной.

Эксперт по садоводству из Homes&Gardens недавно поделилась видео в TikTok о трех важнейших вещах, которые вам следует сделать в своем саду в этом месяце, включая одну работу, которая на самом деле поможет вашим цветам цвести гораздо дольше.

Уход за садом в сентябре поможет вам легко пережить осень, поскольку вы будете на шаг впереди всего, что нужно делать с вашими цветами.

А если вы выращиваете осенние овощи, такие как брюссельская капуста, капуста, картофель и тыква, то в ближайшие недели вы будете очень заняты уходом за своими культурами.

Обрезка цветочных головок

Эксперт начал с того, что посоветовал вам в этом месяце уделить время обрезке цветущих растений. Обрезка предполагает удаление увядших цветочных головок с растения, чтобы могли вырасти новые.

Если вы не обрезаете отцветшие головки у растений, они будут считать, что сезон цветения закончился, и направляют свою энергию на рост листьев, или же начинают процесс отмирания, готовясь к следующему году. Но, обрезая отцветшие головки, вы обманываете растение, заставляя его думать, что ему нужно дать больше цветов, тем самым продлевая сезон цветения.

Сохранение черенков

Если вы хотите вырастить новые растения из тех, что у вас уже есть, сентябрь – отличное время для этого.

Эксперт заявил, что все, что вам нужно сделать, это обрезать куст чуть ниже узла, оставив стебель с несколькими листьями. Удалите все листья, кроме двух верхних, а затем поместите черенок в "горшок с песчаным компостом".

Хранение этого черенка в помещении и уход за ним должны помочь ему вырасти в новое растение к следующей весне, которое вы затем сможете посадить в своем саду вместе с остальными вашими цветами.

Сбор семян

Соберите семена

К сентябрю многие ваши весенние и летние цветы начнут давать семена. Садовница сказала, что сейчас идеальное время, чтобы начать собирать их, если вы хотите снова посадить их в следующем сезоне.

Это даст вам больше цветов в следующем году, без необходимости покупать больше семян или укорененных растений в садовых центрах, что может сэкономить вам немного денег на вашем следующем садоводческом проекте.

