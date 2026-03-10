Какие повестки вручают украинцам в марте: два вида означают отправку в армию

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины могут получать различные виды повесток.

При этом в документе обязательно должна быть указана цель вызова в территориальный центр комплектования (ТЦК). Подробнее о том, какие повестки вручают украинцам в марте рассказывает OBOZ.UA.

Какие повестки могут вручить мужчинам

Первую могут вручить для уточнения учетных данных, с целью обновления информации о состоянии здоровья, семейном положении, месте работы и других важных сведениях.

Также могут выдать повестку для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В ней содержится подпись руководителя ТЦК, а к документу прилагается специальная карточка, где фиксируют заключение медкомиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к службе.

После признания человека годным ему могут вручить мобилизационное распоряжение. Это документ, который подтверждает включение в мобилизационный резерв и может содержать информацию о подразделении или месте сбора.

Отдельно существует повестка на отправку в войска, в которой указывают точную дату, время и место прибытия перед направлением в учебный центр или воинскую часть.

Где и кто вручает повестки

Повестки могут быть напечатаны и вручены лично во время оповещения или направлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

Право вручать их имеют представители ТЦК и СП, работники местных администраций или органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений или организаций. Также это могут делать сотрудники разведывательных органов и СБУ, но только в отношении резервистов и лиц, состоящих у них на учете.

Вручение повесток возможно в любое время суток – по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах и зданиях, в территориальных центрах комплектования, на блокпостах или на пунктах пропуска через государственную границу.

Напомним, игнорирование повестки от территориального центра комплектования не ограничивается разовым наказанием. За каждую неявку предусмотрен отдельный штраф, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за военного положения и всеобщей мобилизации мужчины, которые нарушают воинский учет, рискуют получить штраф от территориальных центров комплектования. Если же гражданин считает такое наказание необоснованным, его можно обжаловать.

