Какие повестки присылают по почте в Украине и при каких условиях они считаются врученными: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Сотрудники ТЦК и СП продолжают извещать граждан о необходимости прибыть на военно-врачебную комиссию или для уточнения данных путем вручения повесток.

Некоторые виды повесток украинцы могут получить даже по почте. OBOZ.UA выяснил, какие именно повестки присылают по почте в Украине и при каких условиях они считаются врученными.

Повестка от ТЦК по почте

Постановлением Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года были внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Согласно постановлению правительства, повестка по почте военнообязанным и резервистам генерируется через "Оберег" – Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

На сегодняшний день в Украине вручают повестки для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, а также мобилизационные распоряжения, более известные как "боевая повестка".

Повестки для уточнения военно-учетных данных военнообязанным и резервистам могут рассылаться Укрпочтой заказным письмом с уведомлением о получении после того, как военнообязанные, призывники и резервисты уточнили данные. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии также может направляться всем военнообязанным по почте.

Важно отметить, что повестки по почте должны отправляться заказным письмом с уведомлением о вручении. Это означает, что их не просто оставляют в почтовом ящике, а вручают лично в руки получателю под подпись. Если человек отказывается от получения, сотрудник почты делает соответствующую отметку.

Когда повестка считается врученной

Повестка, отправленная по почте, считается врученной в случае, если заказное письмо вручено получателю лично под подпись. Если повестка была доставлена по почте, но не была получена, это может повлечь за собой административную ответственность.

Кроме того, если почтовый работник сделал отметку об отсутствии лица по зарегистрированному адресу, если это лицо не уведомило ТЦК о другом месте жительства, это является надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного или резервиста.

Что предшествовало

Недавно украинское правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

Напомним, еще в 2024 году премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность министра оброны, заявил, что повестки украинцам рассылаются по принципу "воюй или работай". Он отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", направили людям, которые не работают или работают неофициально.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

