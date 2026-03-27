Какие пищевые привычки времен СССР до сих пор вызывают лишний вес: во всем виноват дефицит

Наши отношения с едой часто базируются не только на чувстве голода и личных вкусах. У тех, чьи семьи прошли через дефицит времен СССР, огромную роль играет историческая память о пустых полках и отсутствии даже базовых продуктов.

Философией питания в "совке" была не наслаждение и польза от еды, а стремление любой ценой накормить семью. На первый план в условиях, когда еда превращалась в дефицитный ресурс, выходили сытность и калорийность. В результате питание советских граждан сложно было назвать качественным, оно быстро подрывало здоровье и вызывало лишний вес. OBOZ.UA рассказывает, какие пищевые привычки родом из СССР до сих пор заставляют нас быстро поправляться и не дают похудеть.

Культ хлеба к каждому блюду

Во времена, когда мясо было роскошью, а овощи зимой ограничивались капустой и морковью, хлеб был главным "наполнителем". Поговорка "Хлеб – всему голова" имела вполне прагматичный подтекст: без него вы просто не наедались. Привычка заедать батоном макароны, пельмени или картошку помогала быстро забить желудок и получить ощущение сытости. Сегодня мы имеем на полках магазинов вдоволь белков и клетчатки, но рука по инерции всё равно тянется к ломтю, добавляя к каждому приёму пищи лишние сотни калорий.

Правило "чистой тарелки"

Выбрасывать еду в СССР считалось почти преступлением – это было и морально неприемлемо, и экономически неразумно. Людей с детства учили доедать все до последней крошки, даже через силу. Во взрослом возрасте это превращается в неспособность слышать собственное тело: мы доедаем порцию в ресторане или дома не потому, что голодны, а потому, что нас научили – оставлять ничего нельзя. Так мы систематически игнорируем сигнал о насыщении, что является прямым путем к перееданию и набору веса даже там, где к этому не было никаких предпосылок.

Доедание "чтобы не пропало"

Эта привычка – близкая родственница предыдущей, но с акцентом на хозяйственность. Когда в холодильнике остается ложка салата или кусочек котлеты, которые уже никуда не лезут, человек с советской прошивкой скорее запихнет это в себя, чем отправит в мусорку. Доедание за детьми, мужем или просто ликвидация остатков ужина перед сном – это лишние калории, которые организм даже не воспринимает как полноценную пищу, но послушно откладывает в запас.

Первое, второе и компот

Советское общественное питание приучило нас к обязательному комплексному обеду. Это была норма для рабочего, который тяжело работал физически, но для современного человека, проводящего день за компьютером, такой объем еды – это огромный переизбыток. Мы привыкли, что обед – это ритуал из нескольких блюд, хотя часто нам вполне хватило бы лишь тарелки густого супа или только основного блюда с салатом.

Чаепитие как отдельное пиршество

Чай в советской традиции никогда не был просто водой с заваркой. Поскольку качественных продуктов не хватало, сладкий чай с печеньем, вареньем, конфетами или бутербродом с маслом стал самым доступным способом получить быстрое удовольствие и расслабиться. Эта привычка "попить чайку" несколько раз в день между делами незаметно превращается в дополнительный полноценный приём пищи, где количество быстрых углеводов из сахара и муки часто превышает дневную норму.

Запасы на черный день

Страх перед пустыми прилавками породил у граждан СССР и их потомков привычку покупать продукты мешками и блоками. Когда дома стоит 10 килограммов сахара и ящик консервов, подсознательно возникает желание есть больше – ведь ресурса много. К тому же, продукты с большим сроком годности (макароны, консервы, крупы) обычно очень калорийные. Отсутствие культуры покупать свежее "на сегодня" заставляет нас потреблять то, что долго хранится, а следовательно – менее полезно для фигуры.

Пищевые разгулы по праздникам

Поскольку в будние дни многие продукты советскому человеку были недоступны, праздник становился единственным легальным шансом оторваться. Стол должен был ломиться от блюд, которые готовились неделями: салат оливье, селедка под шубой, студни, торты. Эта установка "гулять так гулять" до сих пор заставляет нас устраивать гастрономические марафоны на каждый праздник, после которых приходится "доедать праздничное" еще неделю, катастрофически сбивая режим питания.

Сахар как главный антистресс

Во времена дефицита ярких впечатлений, путешествий и развлечений сладкое было самым простым способом получить дофамин. Конфеты во времена СССР считались большим подарком, который дарил ощущение праздника. А чай с тремя ложками сахара стал универсальным средством от стресса. Эта зависимость от сладкого как награды или успокоительного до сих пор мешает многим перейти на сбалансированный рацион, ведь мозг требует знакомого с детства "дешевого" удовольствия.

