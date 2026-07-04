Какие овощи можно подкормить дрожжами: как правильно

Опытные огородники не всегда используют для подкормки своих растений готовые минеральные удобрения. И одним из лучших натуральных органических средств для ухода за овощами многие из них считают дрожжи.

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В составе этого продукта есть биологически активные компоненты, которые активизируют развитие корней, ускоряют рост и способствуют лучшему усвоению питательных веществ из почвы. Издание VSN рассказало, как правильно использовать дрожжи для подкормки грядок.

Прежде всего определите, хорошо ли ваши растения реагируют на дрожжевое удобрение. Лучше всего оно подойдет для:

помидоров;

огурцов;

перца;

баклажанов;

кабачков;

тыкв.

Кроме того, дрожжевые настои также подходят для клубники, различной зелени и отдельных декоративных культур.

Рецепт со свежими дрожжами

Важно иметь в виду, что подкормка из свежих и сухих дрожжей готовится по-разному. Для приготовления раствора из свежих дрожжей вам понадобятся:

100 г прессованных дрожжей;

10 л подогретой воды.

Дрожжи растворяют в воде, после чего оставляют смесь настаиваться в течение суток.

Рецепт с сухими дрожжами

В основу этого средства берут сухие дрожжи. Их нужно замачивать в других пропорциях:

10 г сухих дрожжей;

2 столовые ложки сахара;

10 л теплой воды.

Все компоненты тщательно перемешивают и дают раствору перебродить 2-3 часа.

Как правильно применять дрожжевое удобрение

Перед внесением такого удобрения почву желательно предварительно увлажнить. Для взрослых растений используют примерно 0,5-1 литр раствора под каждый куст. Молодым саженцам достаточно 200-300 мл.

За сезон обычно достаточно 2-3 таких подкормок. Чрезмерное использование дрожжевых смесей может привести к снижению содержания калия и кальция в почве.

После внесения дрожжей огородники советуют дополнительно использовать древесную золу. Она помогает восстановить минеральный баланс в почве и поддерживает нормальное развитие растений.

Если раствор приготовлен правильно, дрожжевая подкормка становится доступным и эффективным способом укрепить овощные культуры, повысить их устойчивость и улучшить урожайность.

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