Как бороться с колорадскими жуками: чешский способ без химии

Из всех вредителей картофеля колорадский жук, пожалуй, самый опасный – он очень быстро размножается и способен молниеносно уничтожить значительную часть урожая. Кроме того, он наносит вред и другим пасленовым культурам, в частности томатам.

Видео дня

Наибольшую опасность представляют личинки колорадского жука. Они активно поедают листья и могут за короткое время оставить растение без зеленой массы. Именно поэтому меры по защите следует начинать применять сразу после появления на огороде первых взрослых особей. Но как это сделать без применения агрессивной химии? Несколько советов дало издание VSN. Оно собрало несколько популярных в Чехии рецептов натуральных растительных настоев, которые помогут отпугнуть злостного вредителя.

Настой пижмы

Для его приготовления берут 300 граммов свежей травы или 30 граммов сушеной и заливают 10 литрами кипятка. Когда жидкость полностью остынет, ее процеживают и дополнительно разбавляют водой в соотношении 1:2. При обработке растений важно тщательно смачивать нижнюю сторону листьев, ведь именно там чаще всего откладывает яйца колорадский жук. Если над огородом прошли сильные дожди, процедуру следует повторить.

Настой полыни

Несколько веток полыни измельчают, заливают кипятком в ведре и оставляют настаиваться на ночь. Утром полученный раствор процеживают и используют для опрыскивания картофельных кустов, уделяя особое внимание нижней части листьев.

Настой чистотела

Этот вариант действует благодаря природным алкалоидам, которые обладают отпугивающим эффектом для части вредителей. Для приготовления берут примерно полтора килограмма свежего растения на 10 литров кипятка и настаивают около трех часов. После этого раствор процеживают и применяют для обработки растений, которые уже подверглись поражению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как безопасно отпугнуть скворцов от вишен и черешен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.