Какие номера домов и квартир приносят удачу: проверьте свой

Нумерология — это наука, изучающая числа, влияющие на жизнь. Самые популярные числа — это те, которые указаны в датах нашего рождения. Именно о них мы слышим чаще всего. Однако оказывается, что номер квартиры или дома также может иметь важное значение.

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Покупая дом или квартиру, мы учитываем множество факторов. К ним относятся цена, расположение, площадь, отделка, планировка этажа и район. Однако не все обращают внимание на номер, где мы и наша семья будем жить, пишет OBOZ.UA.

Счастливые числа для домов и квартир

Если мы хотим проверить, счастлив ли наш домашний номер, нам нужно вычислить номер дома. В этом нет необходимости, если мы живем в районе с однозначным числом.

Чтобы получить однозначное число, нам нужно сложить цифры. Например, для дома № 67 мы выполняем следующие вычисления: 6+7=13, 1+3=4. Итак, номер дома равен 4.

Согласно нумерологии, существуют определённые счастливые числа домов или квартир.

К ним относятся:

Номер 2

Число 2, дом или квартира, символизирует убежище от проблем и побег от суеты. Здесь царит семейная атмосфера, наполненная любовью. Каждый жилец уважает другого. Кроме того, это число положительно влияет на отношения с окружающими.

Номер 4

Нумерологическое число четыре в доме или квартире является признаком стабильности и рассудительности. Люди, живущие под этим числом, успешны и не должны беспокоиться о финансах.

Номер 6

Те, кто живет в доме под номером 6, чувствуют себя в безопасности, любимыми и нужными. В этом доме жильцы проводят время вместе, но также имеют пространство для уединения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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