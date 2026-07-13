Как нужно собирать огурцы, чтобы они плодоносили снова и снова: хитрый метод

В сезон огурцов большинство людей уделяют основное внимание поливу и удобрению растений, чтобы обеспечить им надлежащие условия для плодоношения. Однако способ сбора урожая не менее важен, поскольку зачастую определяет срок его хранения.

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Регулярный и правильный сбор огурцов помогает растениям дольше плодоносить. Поэтому стоит знать, каких ошибок следует избегать, пишет OBOZ.UA.

Огурцы могут давать обильные плоды в течение многих месяцев при условии надлежащего ухода. Однако многие садоводы забывают о значительном влиянии частого и регулярного сбора урожая. Сбор плодов, когда они достигают нужного размера, предотвращает их пожелтение, сигнализируя о завершении репродуктивного цикла растения.

Сбор молодых, зеленых огурцов дает растению "ощущение", что оно не достигло своей цели, что стимулирует его к образованию новых цветков и завязыванию большего количества плодов. Огурцы, остающиеся на ветке, отнимают много энергии, заставляя растение сосредоточиваться на созревании, а не на развитии новых плодов.

Если огурцы не собирать регулярно – в идеале каждые 1–2 дня – растения часто перестают цвести и значительно снижают завязывание плодов. Даже один переросший, пожелтевший огурец, оставшийся на стебле, может замедлить дальнейшее получение урожая.

Вот почему так важен систематический и тщательный сбор урожая. Лучше всего делать это через день, осторожно удаляя плоды, не дергая и не вытягивая побеги. Также следует удалять поврежденные или деформированные огурцы. Кривые, гнилые или пораженные вредителями плоды излишне обременяют растение.

Однако одного лишь правильного сбора урожая недостаточно. Чтобы обеспечить длительный и обильный урожай, растению необходимы надлежащий полив и удобрение. Огурцы следует регулярно и тщательно поливать, желательно теплой отстоянной водой. Лучше всего поливать непосредственно в почву, избегая намокания листьев, что снижает риск грибковых заболеваний.

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