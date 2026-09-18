Какие крупы самые полезные и почему их нужно есть всегда: топ-5

Крупы, такие как гречка, рис, овсянка – это очень полезные, но и при этом доступные каждому продукты. Есть их можно каждый день, чередуя. Готовить из них можно каши, супы, пудинги, десерты, выпечку, даже котлеты, например из чечевицы. Но, стоит помнит, что выбирайте крупы, которые имеют низкий или средний гликемический индекс, который обеспечивает долгое насыщение и защищает от скачков сахара в крови.

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Какие это крупы, и какие можно есть каждый день рассказала Джейми Гнау, врач-диетолог из Школы наук о здоровье.

Самые полезные крупы для организма — это гречка, овсянка, киноа, бурый рис и перловка, так как они богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

Гречка

Содержит много белка, железа и магния, не содержит глютен и укрепляет сосуды.

Овсянка: Богата растворимой клетчаткой (бета-глюканом), которая снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение.

Киноа

Считается суперфудом, так как содержит все незаменимые аминокислоты и много растительного белка.

Бурый (коричневый) рис

Сохраняет отрубную оболочку, поэтому полезнее белого риса; богат витаминами группы B и сложными углеводами.

Перловка

Лидер по содержанию клетчатки и селена, полезна для сердца и обмена веществ. Ее можно есть хоть каждый день, готовя каши, супы, салаты.

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