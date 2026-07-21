Какие комнатные цветы легко вырастить из черенков: советы экспертов

Уход за комнатными растениями – очень приятное хобби, особенно приятно наблюдать, как растение превращается из черенка в полноценный взрослый экземпляр. Но не все виды черенкуются легко.

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От какой домашней зелени можно отрезать побеги и без лишних усилий превратить их в полноценный вазон, разбирался блог Марты Стюарт. Такое размножение позволяет создавать новые растения из материнского куста, что является отличным способом расширить собственную коллекцию или сдержать слишком бурный рост.

Эпипремнум

Это растение славится легкостью укоренения. Для успешного выращивания достаточно наличия хотя бы одного узла (спящей точки роста в месте соединения стебля с листиком) на черенке. Эпипремнум можно вырастить как из одного листика, так и из более длинного черенка с несколькими листиками. Черенок необходимо срезать и посадить во влажную почвенную смесь, песок, перлит, вермикулит или другой выбранный субстрат. Также можно подержать побег в воде, пока он не отрастит корешки. На это уйдет буквально несколько дней.

Филодендрон сердцевидный

Ближайший родственник эпипремнума, филодендрон сердцевидный, также относится к растениям, которые легко размножаются черенкованием. Стебель отрезают от материнского растения прямо под листовым узлом. Нижние листья удаляют, оставляя на стебле как минимум три верхних листочка, после чего черенок помещают в емкость с влажной почвой.

Монстера

Лиану с огромными ажурными листьями можно укоренять в воде или с помощью сфагнума. Влажный мох обматывают вокруг стебля и фиксируют веревкой. Его необходимо ежедневно увлажнять для активации роста корней. Когда длина корешков достигнет нескольких сантиметров, отрезок отрезают и высаживают в горшок.

Эчеверия

Этот засухоустойчивый суккулент так же прост в уходе, как и в размножении. Достаточно осторожно отломить листок, оставить его на день для образования защитной корочки на срезе, а затем высадить в специальный грунт для суккулентов и кактусов. Растение растет медленно, поэтому для формирования полноценного кустика понадобится некоторое время.

Английский плющ

Хедера имеет множество декоративных форм: пестрые, гофрированные, с каймой, пятнистые и даже полностью золотистые листья украшают это неприхотливое растение. Независимо от разновидности, плющ очень легко размножается. Для этого нарезают черенки длиной 10-15 см и укореняют их в емкости с водой или во влажном перлите.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум – популярное комнатное растение, образующее маленькие дочерние розетки, напоминающие паучков, что делает процесс размножения максимально простым. Свисающие побеги с "детками" способны самостоятельно пускать корни при контакте с почвой, особенно в условиях повышенной влажности. Для размножения достаточно просто срезать розетку с материнского растения, поместить ее в почву и хорошо полить.

Бегония пятнистая

Это растение имеет крыловидные листья, украшенные серебристыми пятнышками. Со временем оно может вырасти более чем на 1,5 метра в высоту, поэтому для сдерживания роста молодые побеги просто обрезают и используют для посадки. Отрезают часть побега с 3-5 листьями, удаляют нижний листок и высаживают во влажный субстрат, песок или почвосмесь.

Эписция (Огненная фиалка)

Эписцию ценят за яркие цветы и бархатистую пеструю листву. Она чрезвычайно легко размножается дочерними розетками. Достаточно отделить розетку и посадить её в качественную почву. При поддержании постоянной влажности черенок быстро укореняется и начинает расти.

Традесканция

Все виды комнатных традесканций размножаются чрезвычайно легко. Для этого отщипывают черенок с 3–5 листьями, снимают нижний листок и высаживают черенок во влажную почву. Корни образуются очень быстро, особенно в тепле. Благодаря быстрому росту традесканции можно легко и в короткие сроки получить много новых экземпляров.

Узамбарская фиалка (Сенполия)

Фиалки легко размножаются листовыми черенками. Для этого небольшую емкость заполняют мелким перлитом и хорошо его увлажняют. В перлите делают углубление глубиной около 5 см. Листик фиалки срезают так, чтобы черешок имел длину около 5 см, окунают срез в стимулятор корнеобразования и вставляют в подготовленную лунку. После этого почву еще раз поливают для плотного прилегания субстрата.

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