Какие растения можно поставить в ванной: они любят влагу

Ванная комната может стать идеальным местом для многих комнатных растений, особенно тех, которые любят влажный воздух, тепло и рассеянный свет. Из-за повышенной влажности условия в ванной часто напоминают тропики, поэтому там хорошо себя чувствуют орхидеи, папоротники, эпипремнум, маранта, спатифилум, хлорофитум и монстера.

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Если в ванной нет окна, большинство растений долго там не проживет без дополнительного освещения. В таком случае лучше использовать фитолампу или периодически переносить растения в более светлое место, говорят эксперты.

Орхидея

Орхидеи, в частности фаленопсисы, хорошо подходят для ванной комнаты с окном или достаточным рассеянным светом. Они любят повышенную влажность, которая помогает им активнее развивать воздушные корни.

В таких условиях орхидея может дольше оставаться свежей и лучше цвести. В то же время важно не ставить её в темную ванную без естественного света, ведь без освещения растение быстро ослабнет.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум – одно из самых удобных растений для ванной. Он хорошо растет в полутени, любит влажный воздух и не требует сложного ухода.

Его длинные побеги красиво свисают с полок, шкафчиков или подвесных кашпо. Это растение хорошо подходит даже для новичков, так как быстро восстанавливается после мелких ошибок в уходе.

Папоротник

Папоротники – классический выбор для ванной комнаты. Они любят влажный воздух, легкую тень и умеренно влажную почву.

Особенно хорошо в ванной будет себя чувствовать нефролепис. Его густая зеленая листва создает эффект маленьких джунглей и красиво смотрится в подвесных горшках или на высоких полках.

Маранта

Маранта ценится за декоративную листву с выразительными прожилками. Она любит рассеянный свет, тепло и высокую влажность, поэтому ванная комната может стать для нее очень комфортным местом.

Главное – не ставить маранту под прямые солнечные лучи и не пересушивать почву. Почва в горшке должна оставаться слегка влажной, но не мокрой.

Спатифиллум

Спатифилум хорошо растет в полутени и любит влажный воздух. В ванной с рассеянным светом он может регулярно выпускать белые декоративные цветы.

Это растение достаточно простое в уходе, но плохо переносит сильное пересушивание. Если листья начинают опускаться, это часто означает, что спатифилуму не хватает воды.

Хлорофитум

Хлорофитум, или зеленая лилия, подходит тем, кто хочет неприхотливое растение для ванной. Он хорошо переносит полутень, влажный воздух и даже кратковременное пересыхание почвы.

Его длинные узкие листья красиво свисают, а со временем растение выпускает побеги. Хлорофитум можно поставить на полку или подвесить у окна.

Монстера

Монстера любит тепло, влажность и рассеянный свет. В то же время этому растению нужно много места. В хороших условиях монстера быстро растет и выпускает крупные резные листья, поэтому для маленькой ванной она не всегда подходит.

Как ухаживать за растениями в ванной

Несмотря на высокую влажность воздуха, растения в ванной всё равно нужно поливать. Однако делать это следует осторожнее: лучше подождать, пока верхний слой почвы немного подсохнет. Избыток воды может привести к загниванию корней.

Горшки стоит ставить там, где есть рассеянный свет, но нет прямого потока горячего пара из душа. Также не следует размещать растения рядом с бытовой химией, лаками, аэрозолями и косметическими средствами, которые могут оседать на листьях.

В ванной нужно регулярно убирать опавшие листья и увядшие цветы, так как из-за влажности они могут быстрее заплесневеть. Также важна вентиляция: после душа или ванны желательно проветривать комнату или оставлять дверь открытой.

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