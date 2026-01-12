Какие комнатные растения избавят вас от зимней хандры: станут украшением дома

Зима часто сказывается на атмосфере дома. Нехватка света, короткий день и холод за окном делают пространство визуально тусклее и психологически тяжелее.

Эксперты отмечают, что правильно подобранная зелень зимой работает как природный антидепрессант и одновременно украшает интерьер. Какие комнатные растения избавят от зимней хандры, рассказало издание Real Simple.

Драцена Lemon Lime

Эту разновидность драцены специалисты считают одним из лучших вариантов для холодного времени года. Растение отличается яркой окраской листьев и способностью адаптироваться к различным условиям в помещении.

"Небольшие экземпляры добавляют цвета полкам или столам, а большие мгновенно оживляют пространство", – объясняет специалист Парис Лаликата.

Драцена хорошо переносит недостаток света, не требует частого полива и подходит для начинающих или людей с насыщенным графиком.

Филодендрон

Филодендрон эксперты называют одним из самых комфортных растений для зимы. Его густые, ниспадающие листья и насыщенные зеленые оттенки создают ощущение тепла и уюта.

"Эти растения прощают мелкие ошибки в уходе, что особенно важно зимой, когда энергии меньше", – отмечает Джоэлибет Портильо, основательница бренда Succulents Empire.

Филодендрон хорошо растет при слабом освещении и требует полива раз в неделю. В то же время стоит помнить, что он токсичен для кошек и собак.

Серебристый потос

Растение с серебристым оттенком листьев помогает визуально осветлить темные помещения.

"Мягкий блеск этого растения создает ощущение покоя и уюта, что особенно ценно в медленные зимние дни", – объясняет Портильо.

Потос хорошо чувствует себя при температуре от 18 до 29 градусов и не любит сквозняков, поэтому лучше держать его подальше от холодных окон.

Аглаонема

Аглаонема – выбор для тех, кто хочет добавить в дом не только зелень, но и цвет. Ее листья сочетают розовые, кремовые и зеленые оттенки, делая пространство более живым.

Кроме декоративных качеств, аглаонеме часто приписывают символическое значение – удачу, благополучие и положительную энергию. По словам Парис Лаликаты, особенно эффектными являются сорта с контрастным рисунком листьев, которые не требуют яркого света.

Монстера

Монстера способна создать в доме ощущение тропического оазиса посреди зимы.

"Она помогает убежать от серых дней и формирует ощущение жизни в пространстве", – отмечает Джоэлибет Портильо.

Большие резные листья монстеры становятся акцентом интерьера. Растению нужно пространство для роста и повышенная влажность, особенно в домах с постоянно включенным отоплением.

