Какие фамилии в Украине давали внебрачным детям и безотцовщине

Каждый человек имеет фамилию, которая символизирует его род, историю и происхождение. Обычно новорожденный получает фамилию отца, но для незаконнорожденных был другой особый порядок.

OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе. Наши предки имели строгие правила относительно безотцовщины и внебрачных малышей.

Во время крещения детям давали имя по святцам (церковная книга), а отчество – от имени крестного и от него же образовывалась фамилия. Поэтому по одинаковой фамилии и отчеству можно было понять, что ребенок рожден не в браке.

Но было исключение из правил, когда отец девушки соглашался дать свою фамилию малышу. Ребенок мог позже изменить ее, если его родной папа соглашался на это.

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Также новорожденным часто давали фамилию Покривтюк, но со временем она изменилась на Кривтюк и Кривдюк.

В некоторых случаях фамилию образовывали от имени матери. К примеру, Мотренко, Настенко, Химчук, Кулинич, Олянчин, Гануляк, Катеринюк, Катеринич, Катренко, Калинюк, Калинець, Фесенко, Фещенко, Маріччак, Марусяк, Маруняк, Маріяш, Марунчак, Маланюк, Маланчук, Паращук, Фещин.

Новорожденный мог получить сокращенную версию фамилии мужчины, которого женщина считала отцом малыша. Если фамилия Четвертинський, то ее меняли на Вертинський, а Калитовського на Литовського.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список украинских фамилий, которые принадлежали дворянам.

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