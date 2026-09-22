Какие аксессуары из СССР вернулись в моду: топ-5 вещей

Наряду с безумной популярностью стиля Y2K (моды нулевых) сейчас в трендах держится и так называемый mid-century – стиль середины второй половины ХХ века. Он неожиданно вывел на вершину популярности некоторые аксессуары, которые были очень популярны во времена СССР.

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Детали, которые когда-то считались обыденными или даже устаревшими элементами гардероба, сегодня уверенно покоряют мировые подиумы и витрины бутиков. OBOZ.UA рассказывает о топ-5 аксессуарах той эпохи, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть актуально.

Платки на голову

В советские времена повязанная на голову косынка была символом женской скромности, хотя молодежь часто воспринимала ее как неотъемлемый атрибут бабушки. Тем не менее, сейчас этот аксессуар триумфально вернулся. Шелковые, шерстяные или хлопковые платки (косынки) сейчас считаются признаком шика. Их завязывают под подбородком в стиле "бабушка-кор", на затылке или используют как изысканный акцент, сочетая с пальто оверсайз, кожаными куртками и даже спортивными костюмами.

Толстые оправы очков

Массивные роговые оправы и очки из толстого пластика, которые в 70-80-х годах носили советские служащие и ученые, снова на пике моды. Они придают образу интеллектуальную утонченность и винтажный шарм. Современные трендсеттеры выбирают такие оправы как для солнцезащитных очков с тонированными линзами, так и для имиджевых или оптических моделей. Это один из самых выразительных атрибутов моды на интеллект.

Брошки

Украшение, которое в советские времена обязательно было в шкатулке каждой женщины, долгое время считалось слишком формальным и устаревшим. Однако сегодня винтажные и массивные броши обрели новую жизнь. Стилисты советуют отходить от классики и носить их не только на лацканах пиджаков, но и прикалывать к объемным свитерам, пальто, шляпам или даже к джинсовым курткам и рюкзакам.

Кожаные портфели

Жесткие прямоугольные кожаные портфели с металлическими застежками, с которыми раньше ходили в школу, институт или на работу, теперь превратились в акцентный элемент городского стиля. Они прекрасно вписываются в эстетику "преппи" и "офис-кор". Ими можно дополнить как деловые костюмы, так и повседневные кэжуал-наряды. Конечно, внутри портфеля теперь носят не стопку бумаг, а современный ноутбук.

Кружевные воротнички

Белые съемные воротнички – кружевные, связанные крючком или сшитые из легкого батиста, – у многих до сих пор ассоциируются со школьной формой прошлых десятилетий. Сегодня же этот нежный аксессуар стал изысканным элементом для создания многослойных образов. Современные модницы пристегивают или надевают такие воротнички поверх базовых платьев, джемперов, уютных свитеров или строгих жакетов, придавая наряду романтичности.

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