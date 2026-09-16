Как одевались модницы во времена дефицита в СССР: на какие уловки шли

Гардероб модницы времен СССР был не следствием внимания к трендам и стилю, а результатом огромных усилий. Найти не то что качественную и красивую, а хоть какую-нибудь одежду в магазинах "одной шестой суши" было очень сложной задачей. Поэтому в шкафу обычно висели всего несколько платьев, костюм, плащ, зимнее пальто и несколько блузок.

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Тем не менее, даже среди советских женщин встречались настоящие иконы стиля. Но как им это удавалось? OBOZ.UA рассказывает, на какие хитрости приходилось идти, чтобы выглядеть не так, как подруги и соседки. И чтобы буквально из нескольких вещей составить целый полноценный гардероб.

Модная одежда и семейный бюджет

Чтобы понять, почему модная одежда была для советских женщин отдельной проблемой, стоит взглянуть на цены. В 1970-х годах инженер в среднем зарабатывал около 120-150 рублей в месяц. И такая зарплата считалась неплохой. При этом обычное платье в универмаге стоило 30-60 рублей. То есть на один предмет одежды могло уйти до трети месячной зарплаты.

Женское пальто из чистой шерсти стоило примерно 90-120 рублей. Кримпленовый костюм, который был настоящей мечтой, обходился в 60-80 рублей. А импортные сапоги из Чехословакии или Югославии вообще относились к категории дефицитных товаров, деньги на них приходилось копить по несколько месяцев, а затем "добывать" их у спекулянтов или отстаивать огромную очередь. То есть к материальным затратам на пополнение гардероба добавлялись еще и немалые затраты времени.

Как советские женщины следили за модой

Несмотря на представление о СССР как о стране, где моды якобы не существовало, на самом деле там функционировала целая система создания одежды. В 1944 году на Кузнецком мосту в Москве открыли Всесоюзный дом моделей одежды. Среди его известных сотрудников был Вячеслав Зайцев, которого зарубежные журналисты называли "красным Диором".

Модельеры разрабатывали целые коллекции, использовали мотивы народного костюма, демонстрировали свои работы на подиумах и международных выставках, а впоследствии пытались адаптировать их к массовому производству. Однако именно на этом этапе и возникала главная проблема. Вещь, созданная модельером, могла существенно измениться, прежде чем попасть в обычный магазин. Плановая экономика предусматривала многочисленные согласования и утверждения, поэтому к моменту поступления в массовую продажу вещь могла утратить актуальность или быть упрощена настолько, что от первоначального замысла почти ничего не оставалось. Поэтому женщинам нередко приходилось самостоятельно решать вопросы, связанные с модным гардеробом.

Когда выкройка была настоящим сокровищем

Логичным следствием этого было то, что женщины нередко прибегали к услугам портних, чтобы быстрее получить желаемую вещь. Одним из источников модных идей были советские журналы. Во многих семьях выписывали "Работницу" и "Крестьянку" не в последнюю очередь из-за выкроек, которые публиковались в конце номеров. А в конце 1980-х в СССР появилось настоящее сокровище – советское издание немецкого журнала "Burda Moden" с актуальными моделями и выкройками к ним. Его торжественно представили 3 марта в Колонном зале Дома Союзов. Распространяли журнал преимущественно через профсоюзы, но даже это не помешало ему практически мгновенно расходиться.

До появления "Burda Moden" модные выкройки нередко приходилось буквально копировать вручную. Фасоны перерисовывали из редких зарубежных журналов, которые привозили знакомые моряки или туристы из социалистических стран. Вещи по ним создавали своими руками или тайком заказывали в ателье или у швей.

Параллельно существовал и теневой рынок импортной одежды. Фарцовщики продавали зарубежные вещи по ценам, в разы превышавшим официальные, в частности возле гостиниц, где останавливались иностранцы. Капроновые чулки и колготки в советских магазинах в зависимости от периода и качества стоили от 3 до 15 рублей. Для человека с зарплатой чуть больше ста рублей это были ощутимые расходы, а на черном рынке цена могла вырасти в несколько раз.

Как одежде давали вторую жизнь

Старую одежду в советских семьях тоже не спешили выбрасывать. Вещи перешивали, переделывали, а порой и полностью меняли их вид с помощью окрашивания. Для этого использовали специальные красители для тканей, а также известные домашние способы окрашивания натуральных материалов. Благодаря такой практике старые вещи могли приобрести новый цвет и совершенно иной вид – иногда появлялись даже такие оттенки, которые сложно было найти среди готовой одежды в советских магазинах.

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