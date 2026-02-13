Какая температура лучше всего для хорошего сна зимой: оптимальный показатель

Сон зимой часто теряет свою основную функцию. Он больше не восстанавливает, а лишь заполняет ночь. Утром мы просыпаемся уставшими, хотя уже достаточно долго провели в постели, а вечера превращаются в борьбу между истощением и беспокойством. Организм хочет отдыха, но не получает его полностью.

Причина не только в холоде или коротких днях. Зимний ритм приносит тишину, которая не всегда успокаивает, и ограниченность, которая лишает организм естественных сигналов для отдыха. Отапливаемые комнаты с воздухом без влаги, вечерний искусственный свет и меньше движения нарушают внутренние часы. Сон становится поверхностным, пробуждения более частыми, а ощущение отдыха теряется, пишет OBOZ.UA.

Мелкие привычки, которых мы не замечаем летом, быстро становятся решающими зимой. И именно в этом кроется разница между ночами, которые действительно восстанавливают организм, и теми, что проходят без всякого реального эффекта.

Почему тепло не всегда является союзником

Мы часто делаем ту же ошибку зимой – превращаем спальню в слишком теплое помещение. Отопление включено целый день, окна закрыты, а дополнительные одеяла создают ощущение безопасности.

Но для хорошего ночного сна организму нужно противоположное – небольшое снижение температуры. Оптимальная температура для сна остается между 17 и 19 градусами Цельсия, даже зимой.

Когда в комнате слишком тепло, организму труднее успокоиться. Сон становится беспокойным, мы чаще просыпаемся, возникает ночная потливость.

Идеальная среда для сна остается прохладной, даже в зимние месяцы. Свежий воздух и умеренная температура позволяют организму без проблем переходить в более глубокие стадии сна.

